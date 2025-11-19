Маленький остров, большая мечта. Как сборная Кюрасао попала на чемпионат мира

К заключительному третьему этапу отбора сборная Кюрасао подходила уже в качестве одного из настоящих претендентов на путевку в финальную часть турнира. И вновь футболисты, представляющие маленький остров, заняли первое место в группе, опередив команды Ямайки, Тринидада и Тобаго и Бермудских островов. Кюрасао, площадью в 444 кв. км, отобрало у Кабо-Верде (4 033 кв. км) статус самой маленькой страны, которая выступит на чемпионате мира. Для сравнения: Кюрасао по площади уступает Орску, Чите и Махачкале. Но на этом рекорды не заканчиваются: Кюрасао станет самой малонаселенной страной, представленной на Мундиале, — на острове проживают около 155 тыс. человек, что можно сравнить с населением Норильска, Сызрани или Пятигорска. Но есть ли у этого чуда причина?