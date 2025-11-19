Маленький остров, большая мечта. Как сборная Кюрасао попала на чемпионат мира

Сборная Кюрасао впервые в истории отобралась на чемпионат мира, напомнив всем, что в футболе всегда есть место чуду. Они станут самой маленькой и наименее населенной страной на Мундиале.
Выход сборной Кюрасао прекрасен всем. И дело не только в размерах территории, но и в особенностях государственного образования. С 1954 по 2010 год Кюрасао входило в состав Нидерландских Антильских островов наряду с Арубой, Бонэйром, Сабой, Синт-Эстатиусом и Синт-Мартеном. Однако последние 15 лет Кюросао по праву может гордиться статусом автономного государства, входящего в состав Нидерландов. Все граждане Кюрасао имеют нидерландский паспорт и пользуются теми же правами, что и жители Европейского союза. Таким образом, нас ждет беспрецедентное событие в истории футбола — впервые на Мундиале сыграет команда, не имеющая ни одного игрока, родившегося на территории, которую они представляют.
24 игрока, вызванные главным тренером Диком Адвокатом, родились в Нидерландах, на европейской земле: в Амстердаме, Гронингене, Эммене, Харлеме, Ротердаме. «Полтора года я находился под большим давлением из-за некоторых игроков, которые все еще думали, что могут носить майки сборной Нидерландов, но, к счастью, они выбрали Кюрасао, — так оценивал ситуацию Адвокат. — Я горжусь этим. У меня много родственников на Кюрасао, и поездка на чемпионат мира — это огромное событие».
Собравшаяся из «иммигрантов» команда быстро нашла свою игру. В первом же матче сборная Кюрасао разгромила соперников с Барбадоса (4:1). Затем последовали победы над командами Арубы (2:0), Сент-Люсии (4:0) и Гаити (5:1) «Наше начало вызвало определенный скептицизм. Это неудивительно. Но вскоре они поняли, что мы приехали на Кюрасао не загорать», — вспоминал помощник Адвоката Кор Пот.
К заключительному третьему этапу отбора сборная Кюрасао подходила уже в качестве одного из настоящих претендентов на путевку в финальную часть турнира. И вновь футболисты, представляющие маленький остров, заняли первое место в группе, опередив команды Ямайки, Тринидада и Тобаго и Бермудских островов. Кюрасао, площадью в 444 кв. км, отобрало у Кабо-Верде (4 033 кв. км) статус самой маленькой страны, которая выступит на чемпионате мира. Для сравнения: Кюрасао по площади уступает Орску, Чите и Махачкале. Но на этом рекорды не заканчиваются: Кюрасао станет самой малонаселенной страной, представленной на Мундиале, — на острове проживают около 155 тыс. человек, что можно сравнить с населением Норильска, Сызрани или Пятигорска. Но есть ли у этого чуда причина?
Реформы, направленные на чудо
Благодаря опыту Дика Адвоката, тренировавшего в свое время и сборную России, команда Кюрасао стала играть организованнее. Его тренерская философия — не только о техническом совершенстве, но и о психологической устойчивости, командном единении и прагматичности. Он умеет мотивировать и направлять, превращая группу разношерстных по происхождению игроков в единый коллектив.
Но, несмотря на ключевую роль, Адвокат вынужден был покинуть команду перед решающим матчем квалификации против команды Ямайки (0:0). Причиной подобного решения стали непреодолимые семейные обстоятельства. Однако, лишившись тренера, игроки команды получили дополнительную мотивацию. Капитан Леандро Бакуна и вратарь Элой Рум выразили сплоченность и заявили, что будут бороться «не только за страну, но и за тренера». Их единый настрой стал отражением того, какой авторитет и психологическое влияние имеет Адвокат даже на расстоянии.
Говоря об успехе сборной Кюрасао, стоит вспомнить и о реформах в мировом футболе, без которых подобного чуда могло и не быть. В 2017 году президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48, что, безусловно, является важнейшим фактором при рассмотрении островного феномена. В то время решение ФИФА подверглось резкой критике за необоснованное расширение географии и снижение ценности путевки на турнир. Но история сборной Кюрасао позволяет убедиться, что эти изменения были к лучшему.
Путь сборной Кюрасао — это не просто рассказ о маленьком острове, который смог. Это история о том, как сочетание нидерландской футбольной культуры, целеустремленности, организационного роста и мудрого тренера может привести к феномену мирового масштаба. Такой сценарий кажется невероятным, но именно в этом его магия: футбольные чудеса случаются там, где в них верят.
Автор: Даниил Онищенко