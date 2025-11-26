Неймар может пропустить ЧМ-2026

Источник отмечает, что травма может помешать Неймару сыграть на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июля по 19 июля. В марте сборная Бразилии проведет два заключительных контрольных матча, а в мае будет объявлен состав национальной команды. Ранее главный тренер бразильцев Карло Анчелотти заявил, что Неймар входит в список игроков, которые могут попасть в на турнир.