Неймар может пропустить ЧМ-2026

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Футболист бразильского «Сантоса» Неймар с высокой долей вероятности не появится на поле в 2025 году из-за травмы мениска, сообщает Globo.
По информации источника, нападающий ощущал дискомфорт в левом колене перед гостевым матчем 35-го тура чемпионата Бразилии против «Интернасьонала» (1:1) и был снят с игры, которая состоялась в понедельник. Во вторник Неймар прошел обследование в Сан-Паулу, где ему диагностировали травму мениска. Точные сроки восстановления неизвестны.
До конца текущего сезона чемпионата Бразилии осталось три тура. Команда Неймара с 38 очками занимает 17-е место и находится в зоне вылета в Серию B.
Источник отмечает, что травма может помешать Неймару сыграть на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июля по 19 июля. В марте сборная Бразилии проведет два заключительных контрольных матча, а в мае будет объявлен состав национальной команды. Ранее главный тренер бразильцев Карло Анчелотти заявил, что Неймар входит в список игроков, которые могут попасть в на турнир.
Эта травма стала для Неймара четвертой в 2025 году. В марте бразилец испытывал проблемы с задней поверхностью левого бедра, что не позволило ему сыграть в полуфинале чемпионата штата, в апреле он не смог доиграть матч чемпионата с «Атлетико Минейро» из-за повреждения мышцы левого бедра, покинув поле в слезах. В сентябре форвард получил травму мышцы правого бедра.
Неймару 33 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах за «Сантос» во всех турнирах, забив семь голов. По информации издания, в команде считают, что результаты бразильца не совпали с ожиданиями, а высокая зарплата, которая существенно влияет на финансовый баланс клуба, может вынудить руководство пересмотреть статус игрока, контракт с которым рассчитан до декабря.