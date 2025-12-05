Дебют 48 команд. В США пройдет жеребьевка чемпионата мира 2026 года

На данный момент известны не все участники четвертой корзины. В ней уже есть команды Иордании, Кабо-Верде, Ганы, Кюрасао, Гаити и Новой Зеландии. Еще шесть участников чемпионата мира будут определены по итогам плей-офф европейской квалификации и межконтинентальных стыковых матчей. В европейском отборе в «пути A» путевку на турнир разыграют сборные Италии, Северной Ирландии, Уэльса и Боснии и Герцеговины, в «пути B» — команды Украины, Швеции, Польши и Албании, в «пути C» — сборные Турции, Румынии, Словакии и Косова, в «пути D» — команды Дании, Северной Македонии, Чехии и Ирландии.