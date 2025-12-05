Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026

В жеребьевке, которая прошла в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, приняли участие президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум, а также премьер-министр Канады Марк Карни. Кроме того, глава ФИФА Джанни Инфантино наградил Трампа премией мира от ФИФА.