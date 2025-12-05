Ричмонд
Более 40% немцев не собираются смотреть игры ЧМ-2026

Граждане Германии не испытывают теплых чувств в отношении грядущего чемпионата мира по футболу.

Sport24

Как сообщает RTL, в ходе опроса 58% жителей Германии заявили, что их не слишком волнует приближение мирового первенства.

На вопрос о намерении смотреть игры 41% респондентов ответили, что совсем не собираются следить за ЧМ. 29% заявили, что будут смотреть только игры сборной Германии, а 27% готовы смотреть также матче с участием других сборных.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Германии в рамках финального турнира попала в группу Е вместе с Эквадором, Кюрасао и Кот-д’Ивуаром.