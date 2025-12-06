«Шоу уродов»: тренер сборной Норвегии разнес жеребьевку групп ЧМ-2026

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен заявил, что прошедшая церемония перед началом жеребьевки групп чемпионата мира 2026 года была похожа на «шоу уродов».
Жеребьевка прошла в пятницу в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Церемония перед началом жеребьевки, которая сопровождалась музыкальными представлениями и выступлениями звезд, продолжалась по меньшей мере один час. По ходу мероприятия глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа премией мира от ФИФА.
«Это шоу уродов во многих отношениях. Скажу вам честно», — приводит слова Сольбаккена NRK.
Сборная Норвегии попала в группу I, в которую также вошли команды Франции и Сенегала. Четвертый участник квартета определится позднее после проведения стыковых матчей, в которых сыграют команды Боливии, Суринама и Ирака.
«Мое первое впечатление было таково, что мы попали в жесткую группу. Не знаю, какая сборная будет четвертой, возможно, Боливия, но будет сложно», — добавил Сольбаккен.
Чемпионат мира впервые пройдет с участием 48 команд и станет первым, который состоится на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир будет проходить с 11 июня по 19 июля.