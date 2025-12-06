«Шоу уродов»: тренер сборной Норвегии разнес жеребьевку групп ЧМ-2026

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.00
П2
3.75
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.32
X
3.61
П2
1.92
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.65
П2
5.70
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.60
П2
3.26
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.20
П2
2.55
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.00
П2
1.86
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.64
П2
3.85
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.86
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
5.13
П2
1.54
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.42
П2
3.31
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.86
П2
2.06
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.29
П2
3.66
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.36
П2
10.00
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.91
П2
9.75
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.41
П2
3.06
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.03
П2
2.82
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.67
П2
1.98
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.65
П2
12.75
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.42
П2
5.88
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.26
X
3.89
П2
1.86
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.23
П2
4.18
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.55
П2
1.79
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.45
П2
2.80
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.93
П2
1.69
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.30
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.75
П2
9.25

«Шоу уродов»: тренер сборной Норвегии разнес жеребьевку групп ЧМ-2026

Тренер сборной Норвегии Сольбаккен назвал жеребьевку групп ЧМ-2026 шоу уродов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен заявил, что прошедшая церемония перед началом жеребьевки групп чемпионата мира 2026 года была похожа на «шоу уродов».

Жеребьевка прошла в пятницу в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Церемония перед началом жеребьевки, которая сопровождалась музыкальными представлениями и выступлениями звезд, продолжалась по меньшей мере один час. По ходу мероприятия глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа премией мира от ФИФА.

«Это шоу уродов во многих отношениях. Скажу вам честно», — приводит слова Сольбаккена NRK.

Сборная Норвегии попала в группу I, в которую также вошли команды Франции и Сенегала. Четвертый участник квартета определится позднее после проведения стыковых матчей, в которых сыграют команды Боливии, Суринама и Ирака.

«Мое первое впечатление было таково, что мы попали в жесткую группу. Не знаю, какая сборная будет четвертой, возможно, Боливия, но будет сложно», — добавил Сольбаккен.

Чемпионат мира впервые пройдет с участием 48 команд и станет первым, который состоится на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир будет проходить с 11 июня по 19 июля.