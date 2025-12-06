«Шоу уродов»: тренер сборной Норвегии разнес жеребьевку групп ЧМ-2026

Жеребьевка прошла в пятницу в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Церемония перед началом жеребьевки, которая сопровождалась музыкальными представлениями и выступлениями звезд, продолжалась по меньшей мере один час. По ходу мероприятия глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа премией мира от ФИФА.