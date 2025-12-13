Ричмонд
Сумасшедший ценник билетов ЧМ — не помеха. За сутки болельщики оставили 5 миллионов заявок на их покупку

Самый популярный матч: Колумбия — Португалия.

Источник: AP 2024

Болельщики подали пять миллионов заявок на покупку билетов чемпионата мира 2026 года через официальный портал ФИФА — всего за сутки с начала третьего этапа продаж, сообщили в организации. Судя по всему, высокие цены не стали серьезной преградой для фанатов.

Заявки со всего мира

Накануне начала нового этапа продаж в СМИ и социальных сетях поднялась очередная волна недовольства из-за стоимости посещения матчей мундиаля. Европейская ассоциация футбольных болельщиков даже опубликовала заявление о «грабительской» ценовой политике.

Однако на спрос, судя по всему, резкая критика не повлияла: фанаты из более чем 200 стран подали пять миллионов заявок на билеты в течение первых 24 часов после начала розыгрыша.

Как сообщили организаторы, наибольший интерес у болельщиков вызвала игра Колумбия — Португалия, которая пройдет 27 июня в Майами. В топ-5 по количеству заявок также вошли:

  • Бразилия — Марокко (Нью-Йорк/Нью-Джерси, 13 июня)
  • Мексика — Южная Корея (Гвадалахара, 18 июня)
  • Эквадор — Германия (Нью-Йорк/Нью-Джерси, 25 июня)
  • Шотландия — Бразилия (Майами, 24 июня)

Напомним, подача заявки на билеты не гарантирует их получение. ФИФА проводит лотерею, регистрация на которую продлится до 13 января 2026 года. Болельщики, победившие в розыгрыше, автоматически выкупают ранее выбранные на стадионе места. С 15 декабря билеты также можно будет приобрести на официальной площадке перепродажи и обмена ФИФА.

Источник: Reuters

Кто участвует в лотерее

В десятку стран, отправивших наибольшее количество заявок (не считая хозяек мундиаля США, Канады и Мексики) вошли: Колумбия, Англия, Эквадор, Бразилия, Аргентина, Шотландия, Германия, Австралия, Франция и Панама.

В ФИФА подчеркнули особый интерес к мундиалю со стороны болельщиков из южноамериканских стран. Также заметна высокая активность фанатов из Шотландии, которые надеются увидеть матчи своей сборной на мировой футбольной арене впервые после 28-летнего перерыва.

Как передает BBC, фанатам предстоит заплатить минимум 6900 долларов (около 550 000 рублей по текущему курсу) за посещение всех матчей своей команды — от первого тура до финала. Это примерно в пять раз больше, чем в 2022 году в Катаре. Кроме того, впервые в истории ЧМ на матчах группового этапа используется динамическое ценообразование.

Стоимость визита на финал в Нью-Джерси — по-настоящему космическая: продажи ведутся в трех категориях, минимальная цена — 4185 долларов (333 670 рублей). Билеты третьей, премиальной категории обойдутся в 8860 долларов (706 407 рублей).

Автор: Егор Сергеев