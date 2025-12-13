Сумасшедший ценник билетов ЧМ — не помеха. За сутки болельщики оставили 5 миллионов заявок на их покупку

Как передает BBC, фанатам предстоит заплатить минимум 6900 долларов (около 550 000 рублей по текущему курсу) за посещение всех матчей своей команды — от первого тура до финала. Это примерно в пять раз больше, чем в 2022 году в Катаре. Кроме того, впервые в истории ЧМ на матчах группового этапа используется динамическое ценообразование.