La Nacion: сборную Аргентины могут не допустить на чемпионат мира по футболу

Издание считает, что ФИФА, которая не одобряет вмешательство правительства в дела национальных федераций, может исключить аргентинскую команду из числа участников следующего чемпионата мира. По мнению источника, «решение кроется в судах, поскольку в политике мало места для маневров». Газета утверждает, что судебная система должна быстро определить, виновны эти лица или невиновны, заслуживают ли они сохранения своих должностей или должны быть отстранены.