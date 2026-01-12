Экс-тренер сборной России назвал фаворита ЧМ-2026

«Испания, конечно же, фаворит номер один. У них на всех этажах футбольного хозяйства все выстроено, начиная с юношей и заканчивая первой сборной. Они демонстрирует очень похожий набор действий на футбольном поле, комбинационный, атакующий. У них есть хорошие исполнители со всем знакомыми фамилиями. Другие фавориты? Хорошие игры были у Франции, Бразилии, Аргентины, могут удивить немцы и англичане. Если отберутся итальянцы, то тоже могут в плей-офф что-нибудь интерсное показать», — заявил Игнатьев.