Неймар психологически подавлен из-за травли в Бразилии, но уходить не собирается: его держит лишь мечта о ЧМ-2026

«Признаюсь, последние несколько недель были очень трудными. После матча с “Фламенго” [в той встрече “Сантос” проиграл 2:3, а Неймар получил желтую карточку] на меня обрушилась волна критики. Думаю, люди зашли слишком далеко. У меня такое чувство, что когда дело касается меня, они всегда переходят все границы. И в этот раз я впервые попросил о помощи.