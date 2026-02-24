Неймар психологически подавлен из-за травли в Бразилии, но уходить не собирается: его держит лишь мечта о ЧМ-2026

Около года назад Неймар вернулся из Саудовской Аравии в Бразилию и подписал контракт с родным «Сантосом». Тогда этот трансфер воспринимался, как красивая история со счастливым концом — герой покинул родину, совершил подвиги и вернулся домой, чтобы с честью закончить свое путешествие и насладиться покоем.
Однако, к сожалению, в реальности все получилось совсем иначе. Для Неймара последний год обернулся настоящим кошмаром и превратился в пытку, которую он терпит лишь по одной причине.
Но обо всем по порядку.
Неймар пропустил более 200 дней из-за травм: в Бразилии он играет через боль
Неймара уже давно преследует клеймо «стеклянного футболиста». Но после разрыва «крестов» в Саудовской Аравии со здоровьем бразильца стало все еще хуже! Из-за различных травм в Бразилии он уже пропустил 38 матчей или около 230 дней!
При этом, некоторые травмы, кажется, у Нея становятся хроническими — в «Сантосе» он трижды получал повреждение подколенного сухожилия. А в какой-то момент и вовсе отказался играть на искусственных полях: по данным Jornal A Tribuna, любое падение на искусственный газон вызывает у бразильца сильные боли в суставах и коленях, а также это может привести к травме.
Все бы ничего, вот только из-за состояния здоровья на родине никто Неймару поблажек не делает. И даже наоборот, порой складывается впечатление, что звездного вингера намеренно ломают!
Только посмотрите, как в капитана «Сантоса», только восстановившегося от травмы колена, влетели спустя всего 10 минут после его возвращения на поле! Удивительно, что после такого Ней еще смог доиграть матч и даже отдал голевую передачу!
Фанаты «Сантоса» не щадят Неймара — его довели до опустошения: «Люди перешли все границы»
Впрочем, с серьезными проблемами в прошлом сезоне сталкивался не только Неймар, но и вообще «Сантос». Клуб долгое время болтался около зоны вылета и всерьез рисковал вылететь из Серии А.
В августе команда попала под каток от скромного «Васко да Гамы», пропустив шесть безответных мячей. Это поражение стало самым крупным для Неймара с начала его карьеры в «Сантосе»: после игры он рухнул на газон и расплакался.
«Я полностью разочарован нашей игрой. Мы сыграли как дерьмо. Это позор, — подчеркнул Ней. — У вас есть полное право протестовать, вы можете нас оскорблять. Чувствую невероятный стыд. Никогда в жизни я не проходил через такое».
К несчастью, просьбу капитана поклонники приняли очень буквально. На Неймара, как на лидера команды, фанаты спускали всех собак еще и до разгрома от «Васко», но после болельщики перешли все разумные пределы. Из бразильца буквально сделали козла отпущения! В последние месяцы на него спустилась такая безумная лавина хейта, что он даже припомнил все болельщикам в конце сезона.
Зимой Ней помог «Сантосу» занять 12-е место в Серии А и спастись от вылета. Играя через боль (бразилец испытывал проблемы с мениском), он забил пять мячей и отметился голевой передачей в последних четырех матчах, а на последней игре даже удостоился оваций в свою честь от фанатов. Однако все равно не сдержался от откровенного и болезненного признания перед ними.
«Признаюсь, последние несколько недель были очень трудными. После матча с “Фламенго” [в той встрече “Сантос” проиграл 2:3, а Неймар получил желтую карточку] на меня обрушилась волна критики. Думаю, люди зашли слишком далеко. У меня такое чувство, что когда дело касается меня, они всегда переходят все границы. И в этот раз я впервые попросил о помощи.
Мое эмоциональное состояние опустилось до нуля, у меня больше не было сил, чтобы подняться. Мой тренер, мои партнеры по команде и моя семья были невероятно важны, помогая мне восстановиться.
Теперь пора расслабиться, сезон окончен. Сейчас я хочу взять как минимум неделю отдыха. Поехать куда-нибудь, забыть о футболе, а потом уже подумаю", — говорил бразилец в декабре.
***
К этому моменту вы наверняка задумались: Неймару — уже 34 года, над ним издеваются на родине и калечат, но он все равно продолжает играть через боль. Зачем?
Ответ на этот вопрос дал сам Ней. Как оказалось, все дело в его мечте — попасть на ЧМ-2026 с Бразилией и выиграть его!
«Конечно, я планирую там быть! Обязательно. Постараюсь сделать все возможное, чтобы победить на чемпионате мира с Бразилией», — говорил бразилец в прошлом году.
И, кажется, с тех пор ничего не изменилось.
По данным The Touchline, единственной и главной мотивацией футболиста, которая заставляет его продолжать играть, является участие и победа в мировом первенстве. Вся его текущая деятельность — интенсивное восстановление после травм, ежедневная работа на поле и личные жертвы — подчинена этой цели.
В последний раз за сборную Бразилии Неймар выступал аж 18 октября 2023 года — тогда бразильцы уступили Уругваю (0:2) в матче квалификации к ЧМ.
С тех пор было немало разговоров о возвращении Нея в сборную. Однако этого долгожданного события так и не случилось.
Насколько сейчас реален шанс бразильца вернуться — сказать сложно. Вот, что по этому поводу говорил главный тренер Бразилии Карло Анчелотти.
«Я понимаю, что вам очень интересна тема Неймара. Хочу внести ясность… Сейчас декабрь, а чемпионат мира — в июне. Когда я объявлю состав в мае, если Неймар будет заслуживать поездки, если он будет в хорошей форме, если он будет лучше или на уровне других кандидатов — он сыграет на чемпионате мира. Точка», — сказал итальянский тренер.
Однако, как бы то ни было, скорее всего нынешний сезон станет последним в карьере легендарного бразильца — вне зависимости от вызова в сборную.
«Я не знаю, что меня ждет в будущем. Возможно, в декабре я захочу завершить карьеру. Я живу сегодняшним днем. Этот год будет решающим не только для “Сантоса”, но и для сборной Бразилии и для меня самого. Я иду шаг за шагом. Я не знаю, что ждет меня в будущем. Все решат мои инстинкты», — утверждал Неймар.
В нынешнем сезоне Неймар провел за «Сантос» 2 матча, в которых отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне он отметился 11 голами и 4 результативными передачами в 28 играх.
Богдан Горбунов