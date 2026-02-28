«США ниоткуда не отстранят, даже если они нанесут удар по Европе». Божович — о конфликте в Иране

Сегодня, 28 февраля, Израиль совместно с США нанесли упреждающий удар по Ирану из-за ядерной программы. В ответ Иран запустил ракеты по военным базам США на Ближнем Востоке.
«Америка — не Россия. США ниоткуда не отстранят, даже если они нанесут удар по Европе. Так работает современный спорт, к сожалению. Все подчиняются тому, кто больше платит.
Удары по Ирану — нарушение суверенитета независимого государства. Это происходит уже не первый раз, но никакой реакции не следует. Будущее чемпионата мира? Никто его у США не отберет», — цитирует Божовича «Советский спорт».
Божович с 2024 по 2025 год тренировал иранские клубы «Эстегляль Хузестан» и «Эстегляль». Сейчас он работает в черногорском клубе «Будучност».