Могут ли США лишить чемпионата мира по футболу из-за войны?

США продолжают масштабные боевые операции в Иране и одновременно готовятся к чемпионату мира: там планируются 78 из 104 матчей, в том числе полуфиналы и финал, остальные пройдут в Канаде и Мексике.
А точно воюющая страна может принимать такие турниры?
ЧМ никогда не переносили из-за войн, а вот из-за денег — да
В регламентах нет прямого механизма лишения права на проведение чемпионата мира из‑за боевых действий. Потому что формально ФИФА «вне политики».
Вооруженные конфликты уже срывали ЧМ: в 1942-м и 1946-м, но тогда турниры отменялись, и страну-хозяйку даже не выбирали. Эти случаи не применимы сегодня.
В списке критериев ФИФА — только технические, инфраструктурные, коммерческие и социальные аспекты. Они изучаются до выборов хозяйки, в которых участвуют 211 национальных ассоциаций (у каждой по одному голосу).
Когда страна получает право на ЧМ, с ней заключаются разнообразные организационные контракты. Их расторжение возможно из-за технических нарушений — например, неготовности стадионов или отказа городов выполнить обязательства (например, инфраструктурные).
В истории чемпионатов мира страну-хозяйку лишали турнира однажды, вернее — она отказалась сама. Власти Колумбии признали, что не потянут ЧМ-1986 из-за экономических проблем, и турнир перенесли в Мексику, которая в голосовании опередила Канаду и США (по совпадению все три страны будут принимать ЧМ-2026).
В случае с США инфраструктурных или финансовых проблем не предвидится.
А как же перенос финала ЛЧ-2021/22 из Санкт-Петербурга?
В 2015 году группа сенаторов США написала письмо президенту ФИФА Йозефу Блаттеру с требованием лишить Россию права на проведение ЧМ-2018 по политическим причинам, но получила решительный отказ: «Футбол не может рассматриваться в качестве решения всех проблем, в частности, тех, которые касаются мировой политики».
Про этот принцип забыли в феврале 2022-го, когда вместе с отстранением УЕФА отказался проводить финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге и выбрал Париж. Случаи очень похожи, но есть и отличия: во-первых, ЧМ проводит ФИФА, а решающий матч отбирал у России УЕФА, хотя это не имеет большого значения. Во-вторых, и это важнее, речь про большой турнир, на подготовку к которому требуются годы, просто так перенести его в другую страну проблематично. Хотя и эта отговорка, вероятно, работает по-разному в зависимости от страны. Как было бы, если бы на месте США была Россия, каждый ответит сам.
Кроме технических, страна-хозяйка принимает и государственные гарантии — от щадящего налогового режима для ФИФА до возможности беспрепятственного перевода/обмена практически любой валюты и безопасности. Здесь тоже у США нет никаких проблем: боевые действия ведутся за тысячи километров от их границ и пока никак не затрагивают жителей страны.
А если кто-то из участников объявит бойкот?
Еще одна важная государственная гарантия — обеспечение упрощенного въезда/выезда в страну всем участникам, без какой-либо дискриминации.
Сборная Ирана, которая отобралась на турнир, все матчи группового этапа должна провести как раз в США: два — в Инглвуде (против Новой Зеландии и Бельгии), один — в Сиэтле (с Египтом).
Сами иранцы пока только озвучивают тревогу, но сниматься не планируют — спешить им незачем.
Если вдруг американцы будут чинить административные препятствия Ирану, у ФИФА добавится головной боли. Варианта два.
1. Отстранять США — как лишили Индонезию юношеского ЧМ-2023 из-за отказа принять Израиль, и накладывать финансовые санкции.
2. Оставлять турнир в США и объяснять, почему применены двойные стандарты. Ну или не объяснять.
Что вероятнее, тоже решайте сами.
Кстати, ФИФА уже выражала некоторую озабоченность по этому поводу. В 2017 году президент федерации Джанни Инфантино раскритиковал запрет въезда в США гражданам ряда стран, среди которых Иран. Позже юридический текст поправили, и американскую заявку на турнир приняли без всяких вопросов.
Если вдруг какие-то сборные возьмут сторону Ирана и откажутся играть, то теоретически пересмотр страны-хозяйки возможен. Например, в марте 2022 года спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию РФС на бан ФИФА/УЕФА, сославшись на то, что при допуске России пострадает целостность соревнований (часть команд отказались играть). Но в случае с США таких отказов пока не было, а при единичных отказах такие сборные можно заменить.
А ФИФА вообще что-то говорит?
Главное: для переноса ЧМ должна быть воля. Но ФИФА пока просто следит за развитием событий.
«Я читал новости [об Иране] сегодня утром так же, как и вы, — заявил генсек ФИФА Маттиас Графстрем в субботу. — Сегодня у нас состоялась встреча, и пока рано давать подробные комментарии, но мы будем следить за развитием событий по всем вопросам в мире… Наша главная задача — обеспечить безопасное проведение чемпионата мира с участием всех команд. Мы продолжим поддерживать связь с тремя правительствами принимающих стран, как и всегда, в любом случае. Все будут в безопасности».
А босс ФИФА Инфантино пока просто промолчал.
При таком подходе более вероятно отстранение Ирана, чем лишение США права на проведение турнира.
Автор: Игорь Сергеев