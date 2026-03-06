Могут ли США лишить чемпионата мира по футболу из-за войны?

Про этот принцип забыли в феврале 2022-го, когда вместе с отстранением УЕФА отказался проводить финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге и выбрал Париж. Случаи очень похожи, но есть и отличия: во-первых, ЧМ проводит ФИФА, а решающий матч отбирал у России УЕФА, хотя это не имеет большого значения. Во-вторых, и это важнее, речь про большой турнир, на подготовку к которому требуются годы, просто так перенести его в другую страну проблематично. Хотя и эта отговорка, вероятно, работает по-разному в зависимости от страны. Как было бы, если бы на месте США была Россия, каждый ответит сам.