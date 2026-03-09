Ричмонд
Сборная Ирака попросила ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2026 в Мексике

The Guardian: сборная Ирака просит ФИФА перенести стыковой матч ЧМ в Мексике.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ирак направил официальный запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) о переносе на другую дату межконтинентального стыкового матча за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, сообщает The Guardian.

В межконтинентальных «стыках» за две путевки поспорят сборные Боливии, ДР Конго, Ирака, Ямайки, Новой Каледонии и Суринама. Иракцы 31 марта в мексиканском Монтеррее должны встретиться с победителем встречи между боливийцами и суринамцами, которые выявят сильнейшего 27 марта.

Сообщается, что из-за закрытия воздушного пространства страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке ФИФА предложила сборной Ирака совершить 25-часовую поездку на автомобилях из Багдада в Стамбул, а затем вылететь в Мексику. Примерно половина иракской сборной находится в Багдаде и не может выехать, а главный тренер Грэм Арнольд застрял в Дубае. Как отмечает издание, Арнольд заявил Иракской футбольной ассоциации, что он не позволит своим игрокам передвигаться по дорогам, пока продолжается конфликт.

Также сообщается, что ряд иракских игроков и членов тренерского штаба до сих пор не получили визы в Мексику и США, при этом они планировали провести тренировочный лагерь в Хьюстоне.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.