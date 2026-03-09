Сборная Ирака попросила ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2026 в Мексике

Сообщается, что из-за закрытия воздушного пространства страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке ФИФА предложила сборной Ирака совершить 25-часовую поездку на автомобилях из Багдада в Стамбул, а затем вылететь в Мексику. Примерно половина иракской сборной находится в Багдаде и не может выехать, а главный тренер Грэм Арнольд застрял в Дубае. Как отмечает издание, Арнольд заявил Иракской футбольной ассоциации, что он не позволит своим игрокам передвигаться по дорогам, пока продолжается конфликт.