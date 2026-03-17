Неймар рассказал об эмоциях от непопадания в состав сборной Бразилии

Неймар расстроен непопаданием в состав сборной Бразилии перед ЧМ-2026.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Футболист «Сантоса» Неймар заявил, что расстроен своим непопаданием в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи перед чемпионатом мира по футболу 2026 года.

В рамках подготовки к турниру его пятикратные победители проведут в США товарищеские матчи против сборных Франции (26 марта) и Хорватии (31 марта). Нападающий «Сантоса» Неймар не попал в заявку из 26 игроков, хотя ранее СМИ сообщали, что он входил в расширенный состав.

«Я собираюсь высказаться, потому что не могу оставить это без внимания. Конечно, я расстроен и огорчен тем, что меня не вызвали, но я по-прежнему сосредоточен на цели. Мы добьемся своего. Мечта продолжается», — сказал Неймар в эфире YouTube-канала Madhouse TV.

Неймару 34 года. Он перешел из саудовского «Аль-Хиляля» в «Сантос» в январе 2025 года. Неймар также играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год, а затем перешел в «Пари Сен-Жермен» за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

Чемпионат мира впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран — США, Канады и Мексики.