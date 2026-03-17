СМИ узнали, как сборная Ирака доберется в Мексику на матч за выход на ЧМ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сборная Ирака по футболу доберется до мексиканского Монтеррея для проведения матча за выход на чемпионат мира на частном самолете, сообщает Al-Kora Exhibition в соцсети Х.
По информации источника, сборная Ирака в пятницу частным рейсом вылетит в Монтеррей из аэропорта в саудовском Араре.
В межконтинентальных «стыках» за две путевки поспорят сборные Боливии, ДР Конго, Ирака, Ямайки, Новой Каледонии и Суринама. Иракцы 31 марта в мексиканском Монтеррее должны встретиться с победителем встречи между боливийцами и суринамцами, которые выявят сильнейшего 26 марта. Ранее The Guardian сообщал, что Ирак направил официальный запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) о переносе матча на другую дату из-за закрытия воздушного пространства страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На тот момент примерно половина иракской сборной находилась в Багдаде и не могла выехать, а главный тренер Грэм Арнольд застрял в Дубае.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канаде и Мексике. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.