Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.67
П2
5.81
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.40
П2
3.08
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.70
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.00
П2
11.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Леванте
1
П1
X
П2

СМИ узнали, как сборная Ирака доберется в Мексику на матч за выход на ЧМ

Al-Kora Exhibition: сборная Ирака вылетит частным рейсом на матч за выход на ЧМ.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сборная Ирака по футболу доберется до мексиканского Монтеррея для проведения матча за выход на чемпионат мира на частном самолете, сообщает Al-Kora Exhibition в соцсети Х.

По информации источника, сборная Ирака в пятницу частным рейсом вылетит в Монтеррей из аэропорта в саудовском Араре.

В межконтинентальных «стыках» за две путевки поспорят сборные Боливии, ДР Конго, Ирака, Ямайки, Новой Каледонии и Суринама. Иракцы 31 марта в мексиканском Монтеррее должны встретиться с победителем встречи между боливийцами и суринамцами, которые выявят сильнейшего 26 марта. Ранее The Guardian сообщал, что Ирак направил официальный запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) о переносе матча на другую дату из-за закрытия воздушного пространства страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На тот момент примерно половина иракской сборной находилась в Багдаде и не могла выехать, а главный тренер Грэм Арнольд застрял в Дубае.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канаде и Мексике. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.