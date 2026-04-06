Неймар рискует пропустить чемпионат мира — 2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не хочет вызывать нападающего Неймара на чемпионат мира 2026 года.

Источник: AP 2024

Об этом пишет издание Globo со ссылкой на журналиста Андре Лоффредо.

«Анчелотти даже не думает о вызове Неймара на чемпионат мира. Это не входит в его планы, у него нет такого желания. Он не понимает причины всей этой шумихи вокруг Неймара», — указал журналист.

В Федерации футбола Бразилии опасаются, что футболист не сумеет набрать нужную форму из-за длительного отсутствия игровой практики и проблем с готовностью. Неймар, выступающий за «Сантос», в конце 2025 года получил травму мениска левого колена, из-за чего пропустил концовку сезона. В начале 2026 года бразилец столкнулся с рецидивами, включая проблемы с подколенным сухожилием и бедром.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.