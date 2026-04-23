Матч-центр
Футбол. Премьер-лига
19:45
Спартак
:
Краснодар
П1
2.40
X
3.65
П2
2.86
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
:
Балтика
П1
2.87
X
3.29
П2
2.58
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Севилья
П1
2.48
X
3.26
П2
3.10
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Эспаньол
П1
2.11
X
3.39
П2
3.76
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Вильярреал
П1
3.60
X
3.45
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

В Италии назвали оскорбительной идею заменить их сборной Иран на ЧМ-2026

Спецпосланник Трампа предложил ФИФА отправить на ЧМ итальянцев вместо иранцев. Глава НОК Италии заявил, что путевку на турнир надо заслужить, а министр спорта — что этот вопрос решается в квалификации на игровом поле.

Источник: РБК Спорт

Президент Олимпийского комитета Италии (CONI) Лучано Буонфильо заявил, что футбольная сборная страны вряд ли сможет поехать на чемпионат мира в США вместо команды Ирана. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

Ранее Financial Times (FT) написала, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли предложил ФИФА заменить сборную Ирана командой Италии.

«Во-первых, я не думаю, что это возможно. Во-вторых, я был бы оскорблен. Нужно заслужить право участвовать в чемпионате мира», — сказал Буонфильо.

Министр по делам спорта и молодежи Андреа Абоди, комментируя публикацию FT, заявил, что замена команд была бы неуместной и квалификация происходит на поле.

Сборная Италии пропустит чемпионат мира в третий раз подряд.

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что сборная страны готова сыграть на чемпионате мира.

Босния и Герцеговина
1:1
По пенальти: 4:1
Основное время: 1:1 (0:1)
Италия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Финалы
31.03.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Билино Поле
Главные тренеры
Сергей Барбарез
Дженнаро Гаттузо
Голы
Босния и Герцеговина
Харис Табакович
79′
Италия
Мойзе Кин
15′
Составы команд
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
20
Эсмир Байрактаревич
18
Никола Катич
114′
4
Тарик Мухаремович
102′
11
Эдин Джеко
5
Сеад Колашинац
46′
6
Беньямин Тахирович
54′
15
Амар Мемич
71′
17
Дженис Бурнич
13
Иван Башич
71′
23
Харис Табакович
14
Иван Шуньич
46′
19
Керим Алайбегович
10
Эрмедин Демирович
115′
16
Амир Хаджиахметович
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
81′
23
Джанлука Манчини
13
Риккардо Калафьори
21
Алессандро Бастони
41′
8
Сандро Тонали
7
Маттео Политано
46′
2
Марко Палестра
3
Федерико Димарко
91′
4
Леонардо Спинаццола
5
Мануэль Локателли
71′
16
Брайан Кристанте
18
Николо Барелла
85′
17
Давиде Фраттези
120′
11
Мойзе Кин
71′
15
Франческо Эспозито
9
Матео Ретеги
44′
19
Федерико Гатти
Статистика
Босния и Герцеговина
Италия
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
30
9
Удары в створ
11
3
Угловые
10
4
Фолы
18
9
Офсайды
2
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти