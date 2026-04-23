В Италии назвали оскорбительной идею заменить их сборной Иран на ЧМ-2026

Президент Олимпийского комитета Италии (CONI) Лучано Буонфильо заявил, что футбольная сборная страны вряд ли сможет поехать на чемпионат мира в США вместо команды Ирана. Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.
Ранее Financial Times (FT) написала, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли предложил ФИФА заменить сборную Ирана командой Италии.
«Во-первых, я не думаю, что это возможно. Во-вторых, я был бы оскорблен. Нужно заслужить право участвовать в чемпионате мира», — сказал Буонфильо.
Министр по делам спорта и молодежи Андреа Абоди, комментируя публикацию FT, заявил, что замена команд была бы неуместной и квалификация происходит на поле.
Сборная Италии пропустит чемпионат мира в третий раз подряд.
Пресс-секретарь правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что сборная страны готова сыграть на чемпионате мира.
