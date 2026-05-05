«Вы что, в чудеса не верите?» Американцы сняли промо к ЧМ-2026 — в нем сборная США выиграла турнир

В США выпустили промо к предстоящему чемпионату мира 2026 года. По его сюжету американская сборная в финале турнира обыгрывает Бразилию со счетом 3:2. В ролике приняли участие футболисты национальной команды и другие звезды мирового спорта. Авторы также сделали отсылку к финалу хоккейного турнира на Олимпиаде 1980 года против сборной СССР, известному как «Чудо на льду».
«Говорил же, мы выиграем»
Двухминутное видео начинается с риторического вопроса: «Верите ли вы в чудеса?» После чего на глазах у зрителей финального матча ЧМ между США и Бразилией разворачиваются невероятные события: при счете 2:2 полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич забивает победный мяч прямым ударом с углового на шестой добавленной минуте.
Триумф национальной команды празднует вся страна: люди выходят на улицы, а бывший тренер сборной Брюс Арена со слезами наблюдает за триумфом по телевизору. Затем в ролике появляются приглашенные легенды мирового спорта: легендарный игрок в американский футбол Том Брэди бреет налысо экс-нападающего «Барселоны» и «Интера» Златана Ибрагимовича, очевидно проигравшего спор о победителе. Между ними происходит короткий диалог.
«Говорил же, мы выиграем», — иронизирует Брейди.
Но шведа новая прическа не особо расстраивает, и тот парирует: «Златан все равно красив».
Том коротко отвечает ему: «Нет».
Далее следуют еще несколько ярких сцен: лица футболистов сборной появляются на нью-йоркских билбордах и даже долларовых купюрах, а в штате Техас, судя по местным новостям, болельщики на радостях раскупили все пиво.
Под конец ролика оказывается, что сценарий с успехом США — лишь плод воображения двух товарищей в баре. Но тут в их разговор вмешивается Майк Эрузионе, автор победной шайбы в финале хоккейного турнира на Олимпиаде 1980 года против сборной СССР (4:3). Именно тогда произнесенная в эфире фраза комментатора Эла Майклса: «Вы верите в чудеса?» получила широкую известность.
На видео Эрузионе как раз и спрашивает: «Вы что, в чудеса не верите?» И промо завершается словами: «Возможно все».
Россия когда-то тоже играла в таком финале
Перед ЧМ-2018 в России также выходил подобный проморолик. Даже сюжет немного схож: в финале наша сборная встречалась с Италией, которая, к слову, в итоге не попала на турнир.
Тогда зрителям показали, как при счете 1:1 в самой концовке Андрей Аршавин получил возможность пробить опасный штрафной, но уступил это право главному герою видео — юному футболисту Саше, который проделал долгий путь, чтобы попасть на матч. Саша замахнулся и эффектно обвел голкипера Джанлуиджи Буффона, пробив в дальнюю девятку. Но порадоваться не успел: оказалось, что это был всего лишь сон, и мальчик открыл глаза в своей комнате.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем примут участие 48 команд.
Егор Сергеев