«Вы что, в чудеса не верите?» Американцы сняли промо к ЧМ-2026 — в нем сборная США выиграла турнир

В видео нашлось место и для отсылки к победе над СССР.

В США выпустили промо к предстоящему чемпионату мира 2026 года. По его сюжету американская сборная в финале турнира обыгрывает Бразилию со счетом 3:2. В ролике приняли участие футболисты национальной команды и другие звезды мирового спорта. Авторы также сделали отсылку к финалу хоккейного турнира на Олимпиаде 1980 года против сборной СССР, известному как «Чудо на льду».

«Говорил же, мы выиграем»

Двухминутное видео начинается с риторического вопроса: «Верите ли вы в чудеса?» После чего на глазах у зрителей финального матча ЧМ между США и Бразилией разворачиваются невероятные события: при счете 2:2 полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич забивает победный мяч прямым ударом с углового на шестой добавленной минуте.

Триумф национальной команды празднует вся страна: люди выходят на улицы, а бывший тренер сборной Брюс Арена со слезами наблюдает за триумфом по телевизору. Затем в ролике появляются приглашенные легенды мирового спорта: легендарный игрок в американский футбол Том Брэди бреет налысо экс-нападающего «Барселоны» и «Интера» Златана Ибрагимовича, очевидно проигравшего спор о победителе. Между ними происходит короткий диалог.

«Говорил же, мы выиграем», — иронизирует Брейди.

Но шведа новая прическа не особо расстраивает, и тот парирует: «Златан все равно красив».

Том коротко отвечает ему: «Нет».

Далее следуют еще несколько ярких сцен: лица футболистов сборной появляются на нью-йоркских билбордах и даже долларовых купюрах, а в штате Техас, судя по местным новостям, болельщики на радостях раскупили все пиво.

Под конец ролика оказывается, что сценарий с успехом США — лишь плод воображения двух товарищей в баре. Но тут в их разговор вмешивается Майк Эрузионе, автор победной шайбы в финале хоккейного турнира на Олимпиаде 1980 года против сборной СССР (4:3). Именно тогда произнесенная в эфире фраза комментатора Эла Майклса: «Вы верите в чудеса?» получила широкую известность.

На видео Эрузионе как раз и спрашивает: «Вы что, в чудеса не верите?» И промо завершается словами: «Возможно все».

Россия когда-то тоже играла в таком финале

Перед ЧМ-2018 в России также выходил подобный проморолик. Даже сюжет немного схож: в финале наша сборная встречалась с Италией, которая, к слову, в итоге не попала на турнир.

Тогда зрителям показали, как при счете 1:1 в самой концовке Андрей Аршавин получил возможность пробить опасный штрафной, но уступил это право главному герою видео — юному футболисту Саше, который проделал долгий путь, чтобы попасть на матч. Саша замахнулся и эффектно обвел голкипера Джанлуиджи Буффона, пробив в дальнюю девятку. Но порадоваться не успел: оказалось, что это был всего лишь сон, и мальчик открыл глаза в своей комнате.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем примут участие 48 команд.

Егор Сергеев