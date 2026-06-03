Чемпион Европы стремится к миру

В защите тренер Марсело Бьелса молится на пару центральных защитников, которой мало равных в плане опыта суровых противостояний и уровня взаимопонимания, — из Хосе Марии Хименеса и Рональда Араухо. В опорной зоне вряд ли подведут Родриго Бентанкур или Мануэль Угарте. С фигурой на острие странная история. Дарвину Нуньесу с его солидной биографией Бьелса стал предпочитать Родриго Агирре из мексиканской лиги, но тот свою работу делает старательно. На звание «чертика из табакерки», удивляющего соперников, рассчитывает резвый Брайан Родригес по прозвищу «Молния». Хотя в любом случае элемент стержневой в творческом звене в схемах Бьелсы — это Федерико Вальверде. В сборной Уругвая все зависит от его неутомимости. Формально может занять какую угодно позицию, но по ходу матча будет оказываться там, где захочет, а это значит — перемещаться от бровки до бровки.