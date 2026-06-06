Зырянов назвал двух фаворитов чемпионата мира по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Сборные Испании и Франции являются фаворитами чемпионата мира по футболу 2026 года. Такое мнение ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума высказал председатель правления петербургского «Зенита», бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Константин Зырянов.
«Как всегда, наверное, французы и испанцы», — сказал Зырянов, отвечая на вопрос о фаворитах турнира.
По словам Зырянова, он хотел бы посмотреть матчи сборной Бразилии, в состав которой вошли два футболиста петербургского «Зенита» — Луис Энрике и Дуглас Сантос. «Я посмотрел расписание сборной Бразилии, но там оказалось, что матчи будут идти ночью. Пока не знаю, буду ли смотреть или буду спать в это время», — сказал он.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.