Зырянов назвал двух фаворитов чемпионата мира по футболу

По словам Зырянова, он хотел бы посмотреть матчи сборной Бразилии, в состав которой вошли два футболиста петербургского «Зенита» — Луис Энрике и Дуглас Сантос. «Я посмотрел расписание сборной Бразилии, но там оказалось, что матчи будут идти ночью. Пока не знаю, буду ли смотреть или буду спать в это время», — сказал он.