Самые успешные страны в истории чемпионатов мира: у Германии больше всех медалей, Россия/СССР — 12-я по очкам

Чемпионат мира 2026 года станет 23-м в истории. За все это время только восемь стран побеждали в турнире. А какие сборные можно считать самыми успешными?
Мы собрали статистику и сделали топ-10 самых успешных стран в истории чемпионатов мира. Главный критерий — титулы. При их равенстве мы смотрели на количество медалей, затем на общее число очков. В таблице также указаны финалы, матчи и процент побед.
|Место
|Страна
|Титулы
|Финалы
|Медали
|Матчи
|Победы
|% побед
|Очки**
|1
|Бразилия
|5
|7*
|9
|114
|76
|66,7%
|247
|2
|Германия
|4
|8
|12
|112
|68
|60,7%
|225
|3
|Италия
|4
|6
|7
|83
|45
|54,2%
|156
|4
|Аргентина
|3
|6
|6
|88
|47
|53,4%
|158
|5
|Франция
|2
|4
|6
|73
|39
|53,4%
|131
|6
|Уругвай
|2
|2*
|2
|59
|25
|42,4%
|88
|7
|Англия
|1
|1
|1
|74
|32
|43,2%
|118
|8
|Испания
|1
|1
|1
|67
|31
|46,3%
|110
|9
|Нидерланды
|0
|3
|4
|55
|30
|54,5%
|104
|10
|Швеция
|0
|1
|3
|52
|20
|38,5%
|73
*Решающий матч ЧМ-1950 Уругвай — Бразилия (2:1) учтен как финал
**Все победы пересчитаны по 3-очковой системе
Кто сколько выигрывал
Как известно, Бразилия становилась чемпионом мира чаще всех: в 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 годах. У Германии победы были в 1954, 1974, 1990 и 2014-м. Италия выигрывала в 1934, 1938, 1982 и 2006-м. У Аргентины — три титула, у Франции и Уругвая — по два. По одному чемпионству есть у Англии и Испании.
Нидерланды проиграли три финала (1974, 1978, 2010). А вот у Уругвая всего два финала, но оба завершились титулами. По проценту побед в десятке Нидерланды уступают только Бразилии и Германии, но золотых медалей все еще и нет.
В финалах также играли Чехословакия, Венгрия и Хорватия. Но именно Швеция попала в наш топ за счет трех медалей: серебра на домашнем ЧМ-1958 и двух бронз в 1950 и 1994 годах. Здесь рядом могла бы быть и Хорватия, у которой тоже три медали и один финал. Но по очкам и числу матчей шведы пока выше, поэтому в нашу десятку попали именно они.
Если отсортировать таблицу по очкам, то Швеция будет делить 10−11-е места с Бельгией: у них по 73 балла. 12-е место в ней занимает Россия/СССР — у нашей сборной на шесть очков меньше.
Германия — самая стабильная
По общему количеству медалей Германия лидирует: 12 (четыре золота, четыре серебра, четыре бронзы). У Бразилии — девять медалей. Немцев можно назвать самой стабильной командой чемпионатов мира.
По очкам в нашей таблице Бельгия набрала столько же, сколько Швеция, — 73. Однако со шведами связана необычная деталь. На ЧМ-1938 они должны были играть стартовый матч плей-офф с Австрией, но за три месяца до турнира эта страна перестала существовать как независимое государство после аннексии Германией. Место австрийцев предложили Англии, но та отказалась. Шведам автоматически засчитали победу, и они вышли в четвертьфинал. Во многих таблицах эта победа не учитывается, мы учли.
Конфуз с бронзовыми медалями первого ЧМ
Бронзовые медали на чемпионатах мира также брали Польша, Австрия, Португалия, США, Чили, Турция и Бельгия. Все они не играли в финалах.
Особый случай — США. На ЧМ-1930 не было матча за третье место. ФИФА закрепила за американцами бронзу только в ретроспективной таблице много лет спустя. Вторым проигравшим полуфиналистом тогда была Югославия, которая, как и США, проиграла в своем матче со счетом 1:6. Однако разница забитых и пропущенных мячей по ходу всего турнира была лучше у американцев, поэтому им присудили третье место.
Югославы долго считали себя бронзовыми призерами. В бюллетене ФИФА за 1984 год было ошибочно указано, что на ЧМ-1930 был матч за третье место, в котором балканцы победили американцев (3:1). Однако такого матча не было. Спустя два года организация поставила США третьими в итоговой таблице первого чемпионата мира.
Что изменит ЧМ-2026?
Ближайший чемпионат мира может изменить расстановку сил. Возможно, появится новая страна-призер. Также может появиться девятая сборная-чемпионка. Лучшие шансы на это — у Нидерландов и Португалии.
Германия способна догнать Бразилию по титулам и благодаря большему количеству медалей выйти на первое место в таблице самых успешных команд.
А на кого ставите вы?