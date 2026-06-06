Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
16:00
Бельгия
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.36
П2
9.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:45
Португалия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.03
П2
13.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:30
США
:
Германия
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.34
П2
1.63
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Швейцария
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.91
П2
5.00
Футбол. Товарищеские матчи
23:00
Англия
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
30.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Буркина-Фасо
0
П1
X
П2

Самые успешные страны в истории чемпионатов мира: у Германии больше всех медалей, Россия/СССР — 12-я по очкам

Исторический контекст перед грядущим ЧМ.

Источник: Getty Images

Чемпионат мира 2026 года станет 23-м в истории. За все это время только восемь стран побеждали в турнире. А какие сборные можно считать самыми успешными?

Мы собрали статистику и сделали топ-10 самых успешных стран в истории чемпионатов мира. Главный критерий — титулы. При их равенстве мы смотрели на количество медалей, затем на общее число очков. В таблице также указаны финалы, матчи и процент побед.

Топ-10 самых успешных стран в истории чемпионатов мира
МестоСтранаТитулыФиналыМедалиМатчиПобеды% победОчки**
1Бразилия57*91147666,7%247
2Германия48121126860,7%225
3Италия467834554,2%156
4Аргентина366884753,4%158
5Франция246733953,4%131
6Уругвай22*2592542,4%88
7Англия111743243,2%118
8Испания111673146,3%110
9Нидерланды034553054,5%104
10Швеция013522038,5%73

*Решающий матч ЧМ-1950 Уругвай — Бразилия (2:1) учтен как финал
**Все победы пересчитаны по 3-очковой системе

Кто сколько выигрывал

Как известно, Бразилия становилась чемпионом мира чаще всех: в 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 годах. У Германии победы были в 1954, 1974, 1990 и 2014-м. Италия выигрывала в 1934, 1938, 1982 и 2006-м. У Аргентины — три титула, у Франции и Уругвая — по два. По одному чемпионству есть у Англии и Испании.

Нидерланды проиграли три финала (1974, 1978, 2010). А вот у Уругвая всего два финала, но оба завершились титулами. По проценту побед в десятке Нидерланды уступают только Бразилии и Германии, но золотых медалей все еще и нет.

В финалах также играли Чехословакия, Венгрия и Хорватия. Но именно Швеция попала в наш топ за счет трех медалей: серебра на домашнем ЧМ-1958 и двух бронз в 1950 и 1994 годах. Здесь рядом могла бы быть и Хорватия, у которой тоже три медали и один финал. Но по очкам и числу матчей шведы пока выше, поэтому в нашу десятку попали именно они.

Если отсортировать таблицу по очкам, то Швеция будет делить 10−11-е места с Бельгией: у них по 73 балла. 12-е место в ней занимает Россия/СССР — у нашей сборной на шесть очков меньше.

Германия — самая стабильная

По общему количеству медалей Германия лидирует: 12 (четыре золота, четыре серебра, четыре бронзы). У Бразилии — девять медалей. Немцев можно назвать самой стабильной командой чемпионатов мира.

По очкам в нашей таблице Бельгия набрала столько же, сколько Швеция, — 73. Однако со шведами связана необычная деталь. На ЧМ-1938 они должны были играть стартовый матч плей-офф с Австрией, но за три месяца до турнира эта страна перестала существовать как независимое государство после аннексии Германией. Место австрийцев предложили Англии, но та отказалась. Шведам автоматически засчитали победу, и они вышли в четвертьфинал. Во многих таблицах эта победа не учитывается, мы учли.

Конфуз с бронзовыми медалями первого ЧМ

Бронзовые медали на чемпионатах мира также брали Польша, Австрия, Португалия, США, Чили, Турция и Бельгия. Все они не играли в финалах.

Особый случай — США. На ЧМ-1930 не было матча за третье место. ФИФА закрепила за американцами бронзу только в ретроспективной таблице много лет спустя. Вторым проигравшим полуфиналистом тогда была Югославия, которая, как и США, проиграла в своем матче со счетом 1:6. Однако разница забитых и пропущенных мячей по ходу всего турнира была лучше у американцев, поэтому им присудили третье место.

Югославы долго считали себя бронзовыми призерами. В бюллетене ФИФА за 1984 год было ошибочно указано, что на ЧМ-1930 был матч за третье место, в котором балканцы победили американцев (3:1). Однако такого матча не было. Спустя два года организация поставила США третьими в итоговой таблице первого чемпионата мира.

Что изменит ЧМ-2026?

Ближайший чемпионат мира может изменить расстановку сил. Возможно, появится новая страна-призер. Также может появиться девятая сборная-чемпионка. Лучшие шансы на это — у Нидерландов и Португалии.

Германия способна догнать Бразилию по титулам и благодаря большему количеству медалей выйти на первое место в таблице самых успешных команд.

А на кого ставите вы?