Самые успешные страны в истории чемпионатов мира: у Германии больше всех медалей, Россия/СССР — 12-я по очкам

В финалах также играли Чехословакия, Венгрия и Хорватия. Но именно Швеция попала в наш топ за счет трех медалей: серебра на домашнем ЧМ-1958 и двух бронз в 1950 и 1994 годах. Здесь рядом могла бы быть и Хорватия, у которой тоже три медали и один финал. Но по очкам и числу матчей шведы пока выше, поэтому в нашу десятку попали именно они.