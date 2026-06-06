Иракского футболиста семь часов допрашивали при въезде в США на ЧМ-2026

Футболист сборной Ирака Аймен Хусейн был задержан и допрошен в течение почти семи часов в аэропорту О’Хара в Чикаго после прибытия с национальной командой в США на чемпионат мира 2026 года, сообщил Reuters иракский спортивный чиновник.
Нападающему, который играет за катарский «Аль-Хор», в итоге разрешили въезд в США, но фотографа сборной Ирака в страну не пустили, сказал чиновник.
По прибытии в США у Хусейна проверили его телефон, сообщил собеседник агентства. «Фотограф национальной сборной Талал Салах был задержан более чем на десять часов, прошел аналогичную проверку телефона и в итоге ему было отказано во въезде в США», — добавил он.
Иракская футбольная ассоциация и сам Хусейн, забивший победный гол Боливии (2:1) в межконтинентальном раунде плей-офф, который вывел сборную на ЧМ-2026, не дали никаких комментариев.
Для Ирака предстоящий чемпионат мира станет вторым в истории. В последний раз команда участвовала в турнире в 1986 году, но тогда не смогла пройти групповой этап, проиграв все три матча.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирака попала в группу I с командами Франции, Сенегала и Норвегии.