Иракского футболиста семь часов допрашивали при въезде в США на ЧМ-2026

По прибытии в США у Хусейна проверили его телефон, сообщил собеседник агентства. «Фотограф национальной сборной Талал Салах был задержан более чем на десять часов, прошел аналогичную проверку телефона и в итоге ему было отказано во въезде в США», — добавил он.