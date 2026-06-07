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Команда Ирана должна будет выезжать из США после матчей на ЧМ по футболу

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Команда Ирана по футболу должна будет выезжать с территории США после своих матчей на чемпионате мира, сообщил посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде.

Источник: Reuters

Ранее агентство Tasnim передавало, что США перед чемпионатом мира по футболу не выдали визу некоторым членам делегации иранской сборной, в том числе представителям тренерского штаба команды.

«Мы сможем заезжать утром, и мы должны будем уезжать в тот же день», — заявил посол журналистам, его слова приводит агентство Франс Пресс.

Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено.

Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле — против команды Египта (26 июня).

Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде заявил, что сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира по футболу. Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.