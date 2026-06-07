Команда Ирана должна будет выезжать из США после матчей на ЧМ по футболу

Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде заявил, что сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира по футболу. Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.