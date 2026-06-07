Команда Ирана должна будет выезжать из США после матчей на ЧМ по футболу

Ранее агентство Tasnim передавало, что США перед чемпионатом мира по футболу не выдали визу некоторым членам делегации иранской сборной, в том числе представителям тренерского штаба команды.
«Мы сможем заезжать утром, и мы должны будем уезжать в тот же день», — заявил посол журналистам, его слова приводит агентство Франс Пресс.
Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле — против команды Египта (26 июня).
Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде заявил, что сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира по футболу. Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.