Скалони рассказал о состоянии Месси перед ЧМ: «Провел часть тренировки в общей группе»

38-летний форвард «Интер Майами» прибыл в расположение сборной с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии.
«Лео чувствует себя хорошо. Он провел часть тренировки в общей группе, и это хорошо. Он не занимается полностью отдельно, он постепенно прибавляет. Возможно, Лео сыграет в товарищеских матчах и получит несколько минут в одной из этих двух игр. Посмотрим, будет ли это завтра или в следующем матче. Но ему намного лучше, и это дает нам спокойствие», — приводит слова Скалони ESPN.
В ночью на 7 июня (мск) Аргентина сыграет в товарищеском матче с Гондурасом, а в ночь на 10 июня встретится с Исландией.
На групповом этапе ЧМ-2026 альбиселесте сыграют против Алжира, Австрии и Иордании.