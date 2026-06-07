Скалони рассказал о состоянии Месси перед ЧМ: «Провел часть тренировки в общей группе»

«Лео чувствует себя хорошо. Он провел часть тренировки в общей группе, и это хорошо. Он не занимается полностью отдельно, он постепенно прибавляет. Возможно, Лео сыграет в товарищеских матчах и получит несколько минут в одной из этих двух игр. Посмотрим, будет ли это завтра или в следующем матче. Но ему намного лучше, и это дает нам спокойствие», — приводит слова Скалони ESPN.