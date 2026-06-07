Анчелотти вернул в основу Бразилии Дугласа Сантоса, у Аргентины без Месси результат сделал Лаутаро

В целом же можно было констатировать: в новых сочетаниях бразильцы смотрелись гораздо интереснее и цельно, чем против Панамы (6:2). Рафинья наконец-то стал бить по воротам, тогда как Тиаго обеспечивал давление на оборону. Если бы не спасения Шобейра, счет к перерыву был бы совсем другим. А уже во втором тайме египетские болельщики наконец-то увидели не игравшего против России Салаха. В свою очередь у Бразилии появилась новая версия команды с Луисом Энрике. Остался только Рафинья, который слева вырезал передачу на победный гол Эндрика. В «Реале» у Анчелотти этот совсем юный на тот момент форвард почти не играл, зато в сборной — возмужав во время аренды в «Лионе» — имеет совсем другой уровень доверия.