Анчелотти вернул в основу Бразилии Дугласа Сантоса, у Аргентины без Месси результат сделал Лаутаро

Победный гол Эндрика и травма Уэсли
Бразилия — Египет — 2:1 (1:1)
Голы: Бруно Гимараэс, 2 (1:0). Зико, 11 (1:1). Эндрик, 52 (2:1).
Волна слухов — непременный атрибут жизни сборной Бразилии. А в преддверии главного турнира четырехлетия их количество растет в геометрической прогрессии пропорционально числу оставшихся до старта мирового первенства дней. Самой любопытной в последнее время была информация о тактической перестройке, которую Карло Анчелотти устроил по итогам общения с лидерами команды. И, как выяснилось, инсайдеры оказались недалеки от истины.
Они точно предсказали возвращение в стартовый состав Дугласа Сантоса, отправку в запас другого представителя «Зенита» Луиса Энрике, появление дополнительного полузащитника в лице Лукаса Пакета и Игора Тиаго на острие атаки. Вместе с тем это были не классические 4−3−3 с Рафиньей справа в атакующей тройке, а гибридные 4−4−2, где форвард «Барселоны» имел свободную роль. Он действовал либо слева, либо, меняясь с Винисиусом Жуниором, превращался во второго нападающего. А Пакета, формально играя правее, освобождал бровку Уэсли.
Чистоту эксперимента отчасти нарушила травма защитника «Ромы» после очередного включения в атаку, и его пришлось менять на ветерана Данило. К этому моменту команды уже успели обменяться голами, причем оба стали следствием грубых ошибок. Бруну Гимараэс обокрал перед штрафной самоуверенно сыгравшего Лашина и отправил мяч в дальний угол. А подарок обладателю бразильской фамилии Зико сделал Маркиньос. Капитан, подстраховав партнеров на фланге, не глядя отдал пас к своим воротам и вывел египетского форварда один на один с Алиссоном.
В целом же можно было констатировать: в новых сочетаниях бразильцы смотрелись гораздо интереснее и цельно, чем против Панамы (6:2). Рафинья наконец-то стал бить по воротам, тогда как Тиаго обеспечивал давление на оборону. Если бы не спасения Шобейра, счет к перерыву был бы совсем другим. А уже во втором тайме египетские болельщики наконец-то увидели не игравшего против России Салаха. В свою очередь у Бразилии появилась новая версия команды с Луисом Энрике. Остался только Рафинья, который слева вырезал передачу на победный гол Эндрика. В «Реале» у Анчелотти этот совсем юный на тот момент форвард почти не играл, зато в сборной — возмужав во время аренды в «Лионе» — имеет совсем другой уровень доверия.
Минус Балерди
Аргентина — Гондурас — 2:0 (1:0)
Голы: Лаутаро Мартинес, 37, с пенальти (1:0). Симеоне, 54 (2:0).
С тех пор, как аргентинская команда начала подготовку к чемпионату мира, самые интересные новости носят медицинский характер. Да, Лионель Скалони не отцепил никого из основной обоймы, оглашая заявку на турнир, однако проблемы не испарились. Ряду игроков, включая Буэндию, даны указания не улетать далеко в отпуск и продолжать индивидуальные тренировки на случай экстренных изменений в составе. А накануне субботней игры главный тренер заявил: за неделю до первого матча ЧМ-2026 (чемпионам стартовать 17 июля) будут существенно увеличены нагрузки, и если кто-то из восстанавливающихся не будет готов их выдержать, последует замена.
В зоне риска в первую очередь находились Нико Пас и Альварес. Но пока оба работают по ожидаемому графику, а форвард «Атлетико» даже смог провести часть тренировки в общей группе. Но опасения сохраняются, и от одного человека уже пришлось отказаться. За несколько часов до игры стало известно о травме Балерди, после чего в соцсетях стали появляться фото отдыхающего на Ибице Сенеси. Защитник «Борнмута», которому прочат трансфер в «Тоттенхэм», ранее оказался лишним, когда страховавшийся Скалони хотел на всякий случай заявить девять защитников, но в последний момент сделал выбор в пользу габаритного форварда в лице Лопеса. Теперь же лихорадочно перебирают фамилии кандидатов для залатывания дыры в обороне.
За чье здоровье опасений нет, так это за Месси. Изначально предполагалось, что Лео может пропустить оба контрольных матча и в лучшем случае получит короткий отрезок в заключительном спарринге. Однако Скалони обнадежил новостями о том, что состояние капитана позволяет рассчитывать на то, что он сыграет несколько минут уже против Гондураса. Месси действительно попал в заявку и был восторженно встречен трибунами при выходе на разминку, но этим все и ограничилось.
А на поле с первых минут появился почти на две трети резервный состав. Больше того, как в старте, так и в резерве значились футболисты, не попавшие в заявку на ЧМ.
В первом тайме все ограничилось реализованным Лаутаро Мартинесом пенальти, чему предшествовали попадание Ло Чельсо в каркас ворот и фол в штрафной на Тальяфико. В начале второй половины чемпионы мира забили уже с игры — после красивой комбинации, в концовке которой Лаутаро эффектным пасом пяткой вывел на удар Симеоне. Для капитана «Интера» предстоящий турнир особенный после того, как в Катаре ему приходилось бороться с болью и последствиями травмы, что не позволило в полной мере проявить себя.
Автор: Андрей Кузичев