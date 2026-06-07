Легенды футбола, которые никогда не играли на чемпионатах мира: Ди Стефано, Гиггз, Кантона. А кто еще?

Для большинства футболистов чемпионат мира — одна из главных мечт. На турнире 2026 года мы увидим несколько суперзвезд, для которых он станет первым: Ламин Ямаль, Эрлинг Холанн, Майкл Олисе. Эти соревнования станут важной вехой для их карьер. Однако в истории футбола есть много легенд, которым так и не удалось поучаствовать в главном турнире планеты. Расскажем о них.
Ди Стефано и Кубала: были в заявке, но не сыграли
Начнем с тех, кто почти добрался до чемпионата мира. Речь о легенде «Реала» Альфредо Ди Стефано и иконе «Барселоны» Ладиславе Кубале. Оба не были испанцами по рождению: Ди Стефано родился в Аргентине, Кубала — в Венгрии. В середине прошлого века практика смены сборной была гораздо более частой, чем сейчас.
Пятикратный обладатель Кубка европейских чемпионов и двух «Золотых мячей» Ди Стефано изначально выступал за Аргентину. Но его страна не участвовала в чемпионатах мира 1950 и 1954 годов. Позже Альфредо провел несколько матчей за Колумбию, а затем, уже в статусе звезды «Реала», получил испанское гражданство. За новую сборную нападающий забил 23 мяча в 31 встрече и помог Испании выйти на ЧМ-1962. Форварда включили в заявку, но в тренировочном матче он получил травму спины, из-за которой так и не вышел на поле — несмотря на просьбы дать ему сыграть.
Четырехкратный чемпион Испании Кубала тоже сменил несколько сборных. Сначала он провел несколько матчей за Чехословакию, затем за Венгрию, а потом несколько лет не выступал на международном уровне. ЧМ-1950 прошел без него: ни Чехословакия, ни Венгрия на тот турнир не попали.
С 1953 года Кубала начал получать вызовы в сборную Испании. Но на чемпионатах мира и Европы сыграть ему так и не удалось. Команда не отобралась ни на ЧМ-1954, ни на ЧМ-1958. А с Евро-1960 произошел скандал. На первом Кубке Европы ⅛ финала и ¼ финала считались частью отбора — команды играли двухматчевые противостояния. Испанцы вышли в четвертьфинал, уверенно пройдя Польшу (в том числе благодаря голу Ди Стефано). Дальше им предстояли встречи с будущим чемпионом турнира — сборной СССР. Но за несколько дней до вылета в Москву диктатор Франсиско Франко запретил команде поездку. Режим не хотел отправлять сборную во враждебную коммунистическую страну и рисковать поражением, которое ударило бы по имиджу. В итоге Испанию исключили из турнира, СССР прошел дальше, а Кубала и Ди Стефано так и не сыграли в финальной части Евро (которая тогда начиналась с полуфинала).
В 1961 году Ладислав остался без клуба, но все равно был включен в состав Испании на ЧМ-1962 как опытный звездный футболист. Однако и ему турнир сорвала травма. Кубала так и не сыграл на чемпионатах мира, а испанцы без двух легенд не вышли из группы. Ту эпоху для сборной Испании можно назвать временем неиспользованных возможностей и разочарований: состав был очень сильным, но на главных турнирах команде постоянно что-то мешало: то неудачный отбор, то политика, то травмы футболистов, которые могли бы сильно помочь сборной.
Бест, Раш и Гиггз: британцы из «неправильных» сборных
Это трио объединяет легендарная клубная карьера и отсутствие матчей на чемпионатах мира из-за уровня их сборных.
Джордж Бест — символ «Манчестер Юнайтед» конца 1960-х, обладатель Кубка европейских чемпионов и «Золотого мяча». Однако с Северной Ирландией он так и не пробился на главный турнир планеты. Обиднее всего, что североирландцы вышли на ЧМ-1982, когда Бест формально еще не завершил карьеру. Но к тому моменту он был уже далек от пиковой формы и несколько лет не вызывался в сборную.
Иан Раш — одна из главных легенд «Ливерпуля», пятикратный чемпион Англии и обладатель Кубка чемпионов. Уэльс в его эпоху был слишком слаб. Валлийцы отобрались на чемпионат мира впервые еще до рождения Раша — в 1958 году. Следующего выхода пришлось ждать 64 года, до ЧМ-2022, когда Уэльс под лидерством Гарета Бэйла вернулся на большой турнир.
То же касается и Райана Гиггза. Один из самых титулованных футболистов в истории (34 трофея с «Манчестер Юнайтед») ни разу не участвовал ни в чемпионатах мира, ни в чемпионатах Европы. Сборная Уэльса в 1990—2000-х была нестабильной и не имела глубины состава. Качественное поколение выросло только к Евро-2016, но Гиггз до него не дотянул: за сборную он перестал играть в 2007-м, а клубную карьеру завершил в 2014-м. Единственным крупным турниром сборных для Гиггза стала Олимпиада-2012, где он был капитаном сборной Великобритании. Она вылетела в четвертьфинале и осталась без медалей на домашнем турнире.
Африканские звезды
До расширения чемпионата мира до 48 команд попасть на турнир для африканской сборной было серьезным достижением. Конкуренция на континенте высока, а условия для развития команд далеко не везде соответствовали нужному уровню. Поэтому в истории есть немало великих африканцев, которые так и не сыграли на главном турнире планеты.
Джордж Веа — первый и пока единственный обладатель «Золотого мяча» с африканского континента. Отличный нападающий, игравший за «Монако», «ПСЖ» и «Милан», одно из главных лиц футбола 1990-х. Но Веа представлял Либерию, которая до сих пор ни разу не была на чемпионатах мира. Хотя однажды либерийцы были очень близки — и как раз благодаря Веа. К началу XXI века Джордж был для сборной всем: лидером, техническим директором, тренером и даже спонсором. Он помогал с организацией, вкладывал свои деньги и фактически тащил команду. В отборе к ЧМ-2002 Либерия до последнего боролась за первое место в группе, но уступила Нигерии всего одно очко. Это был главный шанс Веа. Мечта не сбылась, зато позже он реализовал свои лидерские качества в политике, став президентом Либерии.
Ни разу не поехал на чемпионат мира и другой видный африканский футболист 1990-х — Абеди Пеле. Победитель Лиги чемпионов-1992/93 с «Марселем» представлял Гану. Несмотря на сильное поколение, Гана не добралась до ЧМ в его эпоху. Сказывались не только футбольные проблемы, но и внутренние конфликты. Самая известная история — спор Абеди Пеле с другой звездой команды, Тони Йебоа, из-за капитанской повязки. Это стало символом раздробленной раздевалки Ганы начала 1990-х. Насколько именно этот конфликт повлиял на результат — вопрос спорный, но факт остается фактом: сборная с такими сильными игроками на чемпионат мира не попала. Зато позже мечту Абеди частично исполнили его сыновья — Андре и Джордан Айю уже сыграли на чемпионатах мира.
Сюда же можно отнести и более современного футболиста — Пьера-Эмерика Обамеянга. У 36-летнего габонского форварда, который вернулся в Европу и хорошо играет за «Марсель», был реальный шанс поехать на ЧМ-2026. Габон остановился в одном очке от первого места в отборочной группе. В итоге напрямую вышел Кот-д’Ивуар, а габонцы попали в стыковые матчи. В полуфинале плей-офф Габон драматично уступил Нигерии: нигерийцы вышли вперед на 77-й минуте, габонцы сравняли счет на 85-й, но в дополнительное время пропустили три гола (два из них забил Виктор Осимхен). После этого история Обамеянга в сборной стала еще более странной. Уже после провала на Кубке Африки правительство Габона распустило тренерский штаб, временно отстранило национальную команду и исключило Обамеянга из сборной. Это выглядело как прямое вмешательство государства в футбол, что могло привести к санкциям ФИФА. Через несколько дней меры сняли, а экс-форварда «Арсенала» вернули в сборную. Но неизвестно, будет ли у него еще шанс: к 2030 году ему уже будет за 40.
Виктор Осимхен уже давно является звездой мирового уровня, но на чемпионатах мира все еще не играл. После победы над Габоном Нигерия встретилась в решающем стыковом матче с ДР Конго. Основное и дополнительное время завершились вничью, а затем конголезцы победили по пенальти. Для Нигерии это стало шоком: сборная пропустит уже второй мировой форум подряд. В отборе к ЧМ-2022 нигерийцы тоже драматично вылетели в стыках, уступив Гане по правилу выездного гола. Осимхену 27 лет, и у него еще должна быть как минимум одна попытка.
Французское потерянное поколение
Франция — одна из самых успешных футбольных стран в истории. Двукратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы. Однако в конце 1980-х и начале 1990-х у французов был провальный период, хотя звезд в команде хватало. Здесь особенно выделяются Эрик Кантона и Давид Жинола. Первый стал четырехкратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед», второй выигрывал трофеи с «ПСЖ» еще до прихода больших катарских денег. Но оба в итоге ни разу не сыграли на чемпионате мира.
На Евро-1984 французы выиграли золото, а на чемпионате мира 1986 года стали третьими. Это было поколение Мишеля Платини, но после его ухода сборную ждали темные времена. Сначала французы не смогли выйти на ЧМ-1990, пропустив вперед в отборочной группе и Югославию, и Шотландию. Затем был Евро-1992, где команда не сумела пробиться в плей-офф. Интересно, что в эти годы сборную как раз тренировал Платини, но реализовать потенциал состава из-за слишком оборонительного стиля ему не удалось.
Затем Платини ушел и вообще завязал с тренерской карьерой. На ЧМ-1994 Франция пыталась пробиться уже с новым тренером, но и Жерару Улье тоже не удалось справиться с задачей. В двух оставшихся домашних матчах группы французам хватило всего одного балла. Однако сначала Франция проиграла Израилю 2:3, а затем и Болгарии 1:2, пропустив решающий мяч на последней минуте. Главным виновником сделали Жинола, который выполнил неудачный навес. После него болгары провели роковую контратаку и забили гол, оставивший Францию без чемпионата мира.
На Евро-1996 Кантона и Жинола уже не вызвали. Сборная перестраивалась, а одной из главных фигур новой команды становился молодой Зинедин Зидан, который позже выиграет и ЧМ-1998, и Евро-2000. Таким образом, Кантона и Жинола стали символами потерянного поколения между Платини и Зиданом.
Поссорились с руководством сборной
Иногда игрок остается без чемпионата мира из-за конфликтов. Яркий пример — Бернд Шустер. Выдающийся немецкий полузащитник, который в 20 лет помог сборной выиграть Евро-1980, а затем отправился покорять испанский чемпионат («Барселона», «Реал», «Атлетико»). ЧМ-1982 Шустер пропустил из-за травмы. Не сыграл он и на провальном для ФРГ Евро-1984 (немцы не вышли из группы). После этого Бернд окончательно выпал из сборной. У него были постоянные разногласия с федерацией, тренером Юппом Дерваллем, частью партнеров и прессой. Отдельным скандалом стал отказ участвовать в товарищеском матче с Албанией из-за рождения ребенка. Позже Франц Беккенбауэр пытался вернуть Шустера, но тот не изменил решения. В итоге одного из лучших немецких полузащитников своего поколения не было ни на ЧМ-1986, ни на победном для Германии ЧМ-1990. Он так ни разу и не сыграл на чемпионате мира.
Лиам Брэди — похожий случай. Ирландский полузащитник, звезда «Арсенала», двукратный чемпион Италии с «Ювентусом». Он много лет выступал за сборную Ирландии, но долго не мог вывести ее на большой турнир. Когда ирландцы впервые отобрались на чемпионат мира в 1990 году, карьера Брэди уже подходила к концу, и он очень хотел поехать. Но главный тренер Джек Чарльтон оставил его за бортом из-за конфликта, случившегося годом ранее. В товарищеском матче с ФРГ Чарльтон заменил Брэди уже на 35-й минуте — для футболиста такого статуса это выглядело как публичное унижение. После этого Лиам объявил об уходе из сборной. Чарльтон позже писал ему письмо, пытаясь сгладить ситуацию, но мосты были сожжены. Когда Ирландия вышла на ЧМ-1990, Брэди дал понять, что готов вернуться. Но Чарльтон не взял его на турнир. Так полузащитник, выступавший за Ирландию с 1974 года и проведший 72 матча, так и не поехал на чемпионат мира.
Современные звезды, пока не игравшие на ЧМ
Если говорить о действующих игроках, которые пока не участвовали в чемпионатах мира, можно вспомнить много имен.
Например, Хвичу Кварацхелию. После потрясающего сезона в Лиге чемпионов он вполне мог бы быть одним из претендентов на «Золотой мяч», если бы Грузия поехала на ЧМ-2026. Но чемпионат мира остается турниром сборных, и даже звезде уровня Хвичи не так просто протащить туда грузинскую команду в одиночку.
При этом у грузин растет интересное поколение, поэтому, возможно, Кварацхелии еще удастся сыграть на чемпионате мира в будущем. В похожем контексте можно вспомнить и другого именитого закавказского игрока, Генриха Мхитаряна. Армении так и не удалось ни разу выйти на турнир, хотя в квалификации к ЧМ-2022 у команды были шансы. После отборочного турнира Генрих решил закончить с международным футболом.
Сюда можно добавить и многих итальянских звезд. Это Николо Барелла, Джанлуиджи Доннарумма, Алессандро Бастони и другие. Все дело в том, что Италия не вышла уже на третий чемпионат мира подряд. Возможно, эти игроки смогут снять проклятие и отобраться на ЧМ-2030.
Стоит вспомнить и Яна Облака. Его уже можно считать живой легендой «Атлетико», но со Словенией выйти на чемпионат мира ему пока так и не удалось. Хотя еще до появления Яна в сборной словенцы играли и на ЧМ-2002, и на ЧМ-2010. Облаку уже 33 года, но одна попытка у него еще может быть.
А вот у кого точно будут новые шансы — так это у Доминика Собослаи и Коула Палмера. Оба звездных полузащитника АПЛ не играли на чемпионатах мира, но по разным причинам. Собослаи — венгр, а его сборная не выходила на ЧМ с 1986 года (хотя в прошлом Венгрия была грозной силой).
Палмера же довольно неожиданно не вызвал на ЧМ-2026 главный тренер сборной Англии Томас Тухель. Причины есть: травмы, нестабильная форма и бешеная конкуренция в атакующей линии. Однако если полузащитник «Челси» снова начнет играть на высоком уровне, то без всяких сомнений вернется в национальную команду и сможет принять участие уже на следующем чемпионате мира.
Автор: Андрей Антсон