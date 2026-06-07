Легенды футбола, которые никогда не играли на чемпионатах мира: Ди Стефано, Гиггз, Кантона. А кто еще?

Сюда же можно отнести и более современного футболиста — Пьера-Эмерика Обамеянга. У 36-летнего габонского форварда, который вернулся в Европу и хорошо играет за «Марсель», был реальный шанс поехать на ЧМ-2026. Габон остановился в одном очке от первого места в отборочной группе. В итоге напрямую вышел Кот-д’Ивуар, а габонцы попали в стыковые матчи. В полуфинале плей-офф Габон драматично уступил Нигерии: нигерийцы вышли вперед на 77-й минуте, габонцы сравняли счет на 85-й, но в дополнительное время пропустили три гола (два из них забил Виктор Осимхен). После этого история Обамеянга в сборной стала еще более странной. Уже после провала на Кубке Африки правительство Габона распустило тренерский штаб, временно отстранило национальную команду и исключило Обамеянга из сборной. Это выглядело как прямое вмешательство государства в футбол, что могло привести к санкциям ФИФА. Через несколько дней меры сняли, а экс-форварда «Арсенала» вернули в сборную. Но неизвестно, будет ли у него еще шанс: к 2030 году ему уже будет за 40.