Норвегия Холанда станет главной сенсацией чемпионата мира: объясняем почему она удивит

Норвегия избавилась от провинциального менталитета и готова с каждой командой играть с позиции силы. «Главное, мне удалось добиться того, что команда все лучше осваивает тот стиль игры, к которому мы стремимся. Возможно, вначале я был слишком амбициозен, но со временем понял, что с имеющимися игроками — и с теми, кто только приходит в команду — нам нужно перейти к более атакующему стилю. Другими словами, мы должны с уверенностью применять более наступательную тактику даже в матчах с традиционно сильными сборными», — анализировал тренер норвежцев Солбаккен.