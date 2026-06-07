Норвегия Холанда станет главной сенсацией чемпионата мира: объясняем почему она удивит

Чемпионаты мира постоянно открывают новых звезд: иногда ими становятся отдельные игроки, а периодически — целые команды. В 2022-м главной выскочкой стали дошедшие до полуфинала марокканцы, в 2018-м — проигравшие в финале хорваты. На предстоящем ЧМ роль сверкнувшего андердога может исполнить Норвегия. Команда отлично укомплектована и имеет все шансы на сенсацию.
У Норвегии много звезд — не только Холанд
Скандинавы собрали мощный ростер. По данным Transfermarkt, у команды Столе Солбаккена девятая стоимость на турнире, дороже только привычные топ-сборные: Аргентина, Нидерланды, Бразилия, Германия, Португалия, Испания, Англия и Франция. Даже бельгийцы стоят меньше. Нынешняя Норвегия — это не только Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, там собрались и другие топ-игроки.
В центре поля можно выделить лидера «Фулхэма» Сандера Берга и Фредрика Эурснеса из «Бенфики», в защите — Юлиана Рюэрсона из дортмундской «Боруссии» и Кристоффера Айера из «Брентфорда». В нападении еще больше звезд: помимо Холанда, на острие могут выйти гиганты Александр Серлот из «Атлетико» и Йорген Странн Ларсен из «Кристал Пэлас». Также есть молодые таланты — Антонио Нуса, Оскар Бобб и Андреас Шельдеруп.
При этом у норвежцев и в остальном собран ровный состав: 17 из 26 игроков выступают в топ-5 чемпионатах, еще несколько — в лигах Португалии и Шотландии, а на родине играют лишь четверо. Из них трое — из нашумевшего в Лиге чемпионов «Буде-Глимт». Солидная компания.
Неудивительно, что от норвежцев ждут хорошего выступления — собралось настоящее золотое поколение. Аналитическая компания Opta дает на победу Норвегии во всем турнире 3,5% — не так мало. К примеру, триумф Нидерландов оценен в 3,6%. А вероятность того, что скандинавы дойдут хотя бы до четвертьфинала, — 27,2%. ESPN в своем предикшене чемпионата мира вообще отправили Норвегию в полуфинал. Неплохие ожидания от команды, которая 28 лет не участвовала на мундиалях.
Под впечатлением и будущие соперники по групповому этапу чемпионата мира. «Норвежская команда не нуждается в представлении, учитывая игроков, выступающих сейчас на международной арене. Думаю, у них прекрасная команда. На мой взгляд, сейчас это даже лучшая сборная в Европе. Они показывают очень хорошие результаты, даже несмотря на то, что проиграли последний матч без двух своих звезд [Холанда и Эдегора]», — оценил главный тренер Сенегала Пап Тиав.
Перед чемпионатом мира — топ-результаты
Италия пропустит уже третий ЧМ подряд, а одной из причин этого оказалась неудержимая Норвегия. Сборные попали в одну квалификационную группу, и скандинавы не оставили шансов более титулованному сопернику на прямую путевку. Норвежцы уверенно выиграли группу, набрав максимальные 24 очка за восемь туров, и дважды разгромили Италию в очных матчах (3:0 и 4:1). Итальянцы со второй строчки отправили в стыки, где не справились с Боснией и Герцеговиной.
Встречи с Италией стали для Норвегии образцовыми в тактическом плане. Скандинавы доминировали на мяче, мощно атаковали и легко сдерживали оппонента. «Нам удалось защищаться с мячом: удерживать его, перераспределять владение и отдыхать с ним. Это заставило итальянцев тратить энергию на прессинг и погоню за нами, в то время как мы смогли сберечь силы и атаковать свежими, когда появлялись возможности. Это не то, чем традиционно славились норвежские команды», — рассуждал после финального свистка Солбаккен.
Также в отборочной кампании Норвегия не заметила Израиль, Эстонию и Молдавию. За восемь игр скандинавы наколотили 37 голов (лучший показатель отбора) и пропустили всего пять. Впечатленный тренер израильтян Ран Бен Шимон тоже высоко оценил уровень соперника: «Считаю, что Норвегия — одна из двух лучших команд Европы наряду с Испанией».
Перед ЧМ норвежцы набрали хорошую форму: в последних 15 матчах во всех турнирах проиграли лишь раз — Нидерландам (1:2) без отсутствующих Холанда и Эдегора. Зато одержали сразу 12 побед: дважды обыграли Италию, а 1 июня в последнем товарняке перед ЧМ разбили крепкую Швецию (3:1).
Норвегия избавилась от провинциального менталитета и готова с каждой командой играть с позиции силы. «Главное, мне удалось добиться того, что команда все лучше осваивает тот стиль игры, к которому мы стремимся. Возможно, вначале я был слишком амбициозен, но со временем понял, что с имеющимися игроками — и с теми, кто только приходит в команду — нам нужно перейти к более атакующему стилю. Другими словами, мы должны с уверенностью применять более наступательную тактику даже в матчах с традиционно сильными сборными», — анализировал тренер норвежцев Солбаккен.
Тренер работает с командой уже пять с половиной лет, и за это время стиль норвежцев действительно стал более структурированным и узнаваемым. Стремление к контролю мяча, агрессивная игра на флангах и умные решения в центре поля — нынешний состав Норвегии позволяет играть так.
«Не стоит недооценивать роль Солбаккена, — рассуждал полузащитник норвежцев Кристиан Торстведт. — Некоторые тренеры хорошо ладят с людьми, но менее компетентны в тактике, и наоборот, но он владеет обоими аспектами. Он очень честен и прямолинеен в общении с игроками. Я помню, как несколько матчей назад он отчитал Оскара Бобба на глазах у всей публики на стадионе, но ему это сходит с рук, потому что он просто абсолютно честен и прям».
Норвегии точно по силам удивить. На последних ЧМ сенсации случались регулярно, возможно, новым неожиданным именем в числе лучших команд турнира окажется как раз Норвегия.