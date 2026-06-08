Все о тренерах чемпионата мира: большинство сборных возглавляют иностранцы, аргентинцев — целых шесть

Раньше чемпионаты мира были в каком-то смысле отражением развития футбола. Новые тактические идеи, которые двигали спорт вперед, зачастую представляли именно там. Однако в XXI веке турниры сборных потеряли это значение, потому что за прогресс теперь почти полностью отвечает клубный футбол.
Но это не значит, что по чемпионату мира нельзя сделать общие выводы. Расскажем о тренерах ЧМ, но не столько о конкретных личностях, сколько о картине в целом. Специалистов из какой страны на турнире будет больше всего? У кого больше опыта на крупных турнирах? А кто приедет туда впервые?
Иностранных тренеров больше местных
На ЧМ выступят 48 сборных. 27 из них возглавляют иностранцы, 21 — местные специалисты.
Вопрос национальности тренера во многих странах часто становится предметом дискуссий. Взять ту же Россию, где одни призывали нанять иностранца, а другие всегда хотели видеть во главе команды соотечественника.
Остро эта тема встала в сборной Англии, которую недавно возглавил немец Томас Тухель. Он стал всего третьим иностранным тренером в истории англичан после итальянца Фабио Капелло и шведа Свена-Ерана Эрикссона. Их работу в Англии вспоминают без особого восторга, что только усилило скепсис части болельщиков к иностранным специалистам и самому Тухелю.
Некоторые фанаты жалуются, что не чувствуют должной связи со сборной, если ей руководит иностранец. Похожая дискуссия возникала и в Бразилии, где главным тренером назначили итальянца Карло Анчелотти. Это редчайший случай для бразильской сборной, хотя и не первый в истории. До Анчелотти с Бразилией уже работали уругваец Рамон Платеро, португалец Жорека и аргентинец Фильпо Нуньес.
История с Нуньесом особенно примечательна. В 1965 году Бразилия проводила товарищеский матч с Уругваем. Федерация решила не посылать лучших игроков, а делегировала на игру «Палмейрас», чьими футболистами был укомплектован состав. Раз «Палмейрас» тренировал Фильпо Нуньес, именно он и оказался у бровки. Тот матч закончился победой Бразилии со счетом 3:0.
В случае с Анчелотти недовольства было меньше, чем в Англии вокруг Тухеля. Но только из-за легендарности Карло и его успешной работы со многими бразильцами по ходу клубной карьеры.
Периодически звучат предложения ограничить или вообще запретить сборным назначать иностранных специалистов. Логика понятна: для игроков правила жесткие, почему тренеров можно брать откуда угодно?
Но у этой идеи есть и здравый контраргумент. Для развивающихся футбольных стран из Африки, Азии и других регионов приглашение зарубежного специалиста может серьезно повлиять на построение культуры, системы и тренировочного процесса. Такой запрет осложнил бы жизнь сборным, у которых внутри страны пока нет достаточной инфраструктуры и выбора специалистов.
Из каких стран больше всего специалистов на ЧМ?
Взглянем на список главных экспортеров тренеров.
Аргентина — 6 тренеров
- Лионель Скалони — Аргентина
- Маурисио Почеттино — США
- Густаво Альфаро — Парагвай
- Себастьян Беккасесе — Эквадор
- Марсело Бьелса — Уругвай
- Нестор Лоренсо — Колумбия
Франция — 5 тренеров
- Дидье Дешам — Франция
- Руди Гарсия — Бельгия
- Сабри Лямуши — Тунис
- Себастьен Минье — Гаити
- Себастьен Дезабр — ДР Конго
Испания — 4 тренера
- Луис де ла Фуэнте — Испания
- Хулен Лопетеги — Катар
- Роберто Мартинес — Португалия
- Томас Кристиансен — Панама
Италия — 3 тренера
- Карло Анчелотти — Бразилия
- Винченцо Монтелла — Турция
- Фабио Каннаваро — Узбекистан
Германия — 3 тренера
- Юлиан Нагельсманн — Германия
- Ральф Рангник — Австрия
- Томас Тухель — Англия
Как видите, аргентинцев будет больше всего. Правда, все они работают в странах Северной и Южной Америки. Видимо, аргентинскую школу действительно можно считать сильнейшей в Западном полушарии. Бразильцев и в клубном футболе не так много на топ-уровне, да и в сборной в итоге решили не упираться в традиции и пригласили итальянца Карло Анчелотти. Далее идут привычные европейские футбольные державы, где тренерские школы обладают большой историей и традициями.
Кто из тренеров уже работал на ЧМ?
Если говорить об опыте наставников на чемпионатах мира, то только 15 из них хотя бы раз до этого работали там. 33 тренера дебютируют на грядущем турнире.
Самый опытный тренер — у Ганы. Карлуш Кейруш поедет уже на свой пятый чемпионат мира! 73-летний португальский специалист возглавил африканскую сборную в апреле 2026 года, и для Кейруша это уже девятая национальная команда в карьере. Ранее он работал на чемпионатах мира 2010 года с Португалией, а в 2014, 2018 и 2022 годах — с Ираном.
Рекордсменом по количеству участий в качестве тренера остается бразилец Карлос Алберто Паррейра — шесть чемпионатов мира Под его руководством на турнире выступали сборные Кувейта (1982), ОАЭ (1990), Бразилии (1994 и 2006), Саудовской Аравии (1998), а также ЮАР (2010). При этом Паррейра выиграл чемпионат мира с Бразилией в 1994 году.
Кто знает, может быть, Кейруш еще догонит его. В 2030 году португальцу будет 77 лет. Он будет даже моложе Дика Адвоката сейчас, а тот все-таки повезет Кюрасао на ЧМ-2026.
Если вернуться к тренерам грядущего чемпионата мира, то на втором месте по опыту располагается наставник сборной Франции Дидье Дешам. Он поедет на свой четвертый ЧМ и будет претендовать на второе чемпионство в карьере.
Сразу у пяти специалистов за спиной есть два чемпионата мира: Хавьер Аггире (Мексика), Дик Адвокат (Кюрасао), Марсело Бьелса (Уругвай), Роберто Мартинес (Португалия) и Златко Далич (Хорватия).
Еще у восьмерых тренеров в биографии есть один чемпионат мира: Густаво Альфаро (Парагвай), Мурат Якин (Швейцария), Хадзиме Мориясу (Япония), Грэм Арнольд (Ирак), Лионель Скалони (Аргентина), Владимир Петкович (Алжир), Сабри Лямуши (Тунис) и Хон Мен Бо (Южная Корея).
В международном футболе все больше статусных специалистов
Стоит отметить и другой тренд: ведущие тренеры мира все чаще оказываются в сборных. Еще недавно такая работа воспринималась как пенсия для заслуженных специалистов. Теперь мы чаще видим тренеров в расцвете сил, которые могли бы претендовать на самые элитные клубы Европы.
Тут особенно выделяются Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн. Неизвестно, сколько они еще проработают в сборных, но вполне вероятно, что после этого оба снова вернутся в топ-клубы.
Этот тренд станет еще заметнее, если Францию после ЧМ-2026 действительно возглавит Зинедин Зидан. По сообщениям СМИ, у него уже есть устная договоренность с федерацией. Слухи также связывали Юргена Клоппа со сборной Германии, хотя там ситуация менее определенная: у Нагельсманна контракт до 2028 года.
Что касается Хосепа Гвардиолы, то после ухода из «Манчестер Сити» он говорил о паузе. Но если однажды он вернется к работе, сборная выглядит очень логичным вариантом. И тогда футбол сборных, который часто называют скучным по сравнению с клубным, может заиграть новыми красками. Мы увидим больше системных, современных команд, а значит, и больше ярких матчей.
Андрей Антсон