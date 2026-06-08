Все о тренерах чемпионата мира: большинство сборных возглавляют иностранцы, аргентинцев — целых шесть

Но это не значит, что по чемпионату мира нельзя сделать общие выводы. Расскажем о тренерах ЧМ, но не столько о конкретных личностях, сколько о картине в целом. Специалистов из какой страны на турнире будет больше всего? У кого больше опыта на крупных турнирах? А кто приедет туда впервые?