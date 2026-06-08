Защитник «Арсенала» и сборной Нидерландов пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Нидерландов Юрриен Тимбер не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года из-за травмы, сообщает пресс-служба национальной команды в соцсети X.
Как отмечается в заявлении, 24-летний футболист не сумел в должной мере восстановиться от травмы паха. Тимбер покинет расположение сборной после товарищеского матча с Узбекистаном, который состоится позднее в понедельник 8 июня.
На его место вызван защитник английского «Сандерленда» Лютсхарел Гертрёйда.
В прошедшем сезоне Тимбер провел 44 матча за «Арсенал» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии. Ранее защитник пропустил почти всю концовку клубного сезона и вернулся на поле только в финале Лиги чемпионов против ПСЖ (1:1, 3:4 по пенальти), выйдя на замену во втором тайме.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Нидерландов сыграет в группе F, где ее соперниками станут команды Японии, Швеции и Туниса.