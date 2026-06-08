Защитник «Арсенала» и сборной Нидерландов пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

В прошедшем сезоне Тимбер провел 44 матча за «Арсенал» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии. Ранее защитник пропустил почти всю концовку клубного сезона и вернулся на поле только в финале Лиги чемпионов против ПСЖ (1:1, 3:4 по пенальти), выйдя на замену во втором тайме.