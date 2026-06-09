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Президент Мексики гарантировала безопасность на открытии ЧМ-2026

Мексиканские учителя объявили забастовку и грозят сорвать церемонию открытия ЧМ-2026, требуя повышения зарплаты на 100%. Президент Клаудия Шейнбаум заявила, что правительство не поддастся на провокации.

Источник: AP 2024

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции заявила, что церемония открытия чемпионата мира по футболу пройдет спокойно и без насилия, несмотря на угрозы массовых протестов со стороны учителей в столице.

«Есть группы, которые хотят нас спровоцировать, и это не обязательно учителя. То, чего они добиваются — это репрессии, я говорю об этом прямо. Они добиваются того, чтобы перед открытием чемпионата мира международной новостью стало то, что правительство Мексики репрессирует учителей Они этого не получат. И мы также гарантируем, что празднование открытия чемпионата мира пройдет хорошо, в мире и спокойствии», — цитирует Шейнбаум издание Milenio.

В последние дни в Мексике проходит серия забастовок и протестных акций, в ходе которой более 10 тыс. учителей из Национального координационного совета работников образования (CNTE) выступили за увеличение зарплат на 100%. Преподаватели выразили готовность продолжать бороться за свои права и интересы, пока не будет достигнуто соглашение с правительством.

Протестующие пригрозили провести общенациональную забастовку, начиная с 11 июня — дня открытия матча между Мексикой и ЮАР. Лидеры CNTE заявили, что мобилизуют «миллионы» учителей в столицу, и призвали бойкотировать чемпионат.

Матч открытия чемпионата мира-2026 состоится 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, где сборная Мексики сыграет с командой ЮАР. Турнир впервые пройдет сразу в трех странах — Мексике, США и Канаде и завершится 19 июля.