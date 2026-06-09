Сборная Узбекистана подверглась усиленному досмотру по приезде в Нью-Йорк

Сборная Узбекистана по футболу, прибывшая в Нью-Йорк для товарищеского матча с командой Нидерландов, прошла усиленный досмотр со стороны американских служб безопасности, сообщает El Universo.
Футболисты и члены делегации подверглись индивидуальному досмотру с использованием кинологических собак и сотрудников службы безопасности.
Игроки выходили из автобуса и проверялись один за другим, в то время как персонал проверял их вещи и проводил дополнительные проверки с помощью детекторов.
Как пишет издание, вероятной причиной столь строгих мер безопасности могло стать нахождение в том же районе Нью-Йорка бывшего президента США Дональда Трампа, который направлялся на баскетбольный матч. Официального подтверждения этой версии, однако, не поступало.
Для сборной Узбекистана нынешний чемпионат мира является дебютным в истории. В групповом этапе команда сыграет с Колумбией, Португалией и ДР Конго. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.