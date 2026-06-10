Драма всей жизни. Звезды футбола, которые пропустят ЧМ-2026 из-за травм

Чемпионат мира — событие, которое случается лишь раз в четыре года, и для многих игроков оно становится главной вехой карьеры. Для некоторых футболистов турнир в Северной Америке мог стать кульминацией многолетнего труда, возможностью оправдать ожидания болельщиков и тренеров. Пропустить мундиаль — значит, лишиться шанса вписать свое имя в историю мирового футбола и продемонстрировать мастерство на самой масштабной арене. Зачастую это становится не просто спортивным разочарованием, а еще и личной драмой, ведь не каждому суждено еще раз оказаться в шаге от футбольной вершины. В этом тексте о тех, кто из-за травм не сможет побороться за главный трофей.
Родриго (сборная Бразилии)
В марте 2026 года форвард «Реала» выбыл из строя из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена. Травма была получена в игре 26-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:1), по результатам которой королевский клуб начал отставать от «Барселоны» в борьбе за титул. Родриго проводил блеклый сезон, но при Карло Анчелотти в сборной Бразилии имел шансы стать одним из ключевых атакующих игроков, ведь итальянский тренер, как никто другой, знает возможности и потенциал футболиста. Без него пентакампеонам будет заметно сложнее, но это не главная их потеря.
Эдер Милитао (сборная Бразилии)
В защитной линии бразильской команды Милитао играл одну из важнейших ролей. Эдер являлся одним из столпов обороны как в «Реале», так и в сборной, а благодаря своей универсальности он мог также успешно действовать на фланге, предоставляя тренерскому штабу Анчелотти дополнительные тактические возможности. Проблемы начались еще в прошлом году, когда защитник получил травму бедра и выбыл из строя на четыре месяца. Милитао вернулся в апреле, однако спустя несколько недель случился рецидив, из-за чего теперь игроку потребуется операция. А ведь бразильцу 28 лет — лучшей возможности проявить себя на мундиале не будет, дальше только спад.
Марк-Андре тер Штеген (сборная Германии)
Карьера тер Штегена в национальной сборной — сплошное разочарование. После многообещающего начала (дебютировал в основе уже в 20 лет) голкипер сначала смотрел со скамейки запасных на Мануэля Нойера, а затем отправился в лазарет, пропустив из-за серьезного повреждения колена Евро-2024.
Чемпионат мира в Северной Америке для 34-летнего голкипера был одной из последних возможностей провести крупный турнир в основе германской команды, ради этого он даже отправился в аренду в «Жирону» в январе текущего года, однако переезд обернулся новой травмой (разрыв мышц задней поверхности бедра с повреждением сухожилий) и операцией в феврале. К моменту объявления состава сборной тер Штеген еще не до конца восстановился, и его решили не брать, попросив Мануэля Нойера вновь выручить команду.
Маттейс де Лигт (сборная Нидерландов)
В последние годы этого игрока часто критикуют, но он все равно остается востребованным среди топ-клубов, играя в основе. У защитника «Манчестер Юнайтед» еще в ноябре начались проблемы со спиной и оказались более серьезными, чем предполагалось изначально. Застарелые недуги осложнили восстановление после неудачного лечения, и де Лигту была проведена операция. Теперь он вернется на поле только к началу следующего сезона.
Надо отметить, что с точки зрения кадровой ситуации для Рональда Кумана отсутствие де Лигта не является существенной проблемой, поскольку Маттейс не был игроком стартового состава в отборочном цикле, однако вариант для подстраховки никогда не бывает лишним. Теперь у 26-летнего защитника есть несколько лет, чтобы вернуться в старт сборной и еще пошуметь с ней на крупных международных турнирах.
Серж Гнабри (сборная Германии)
Пожалуй, самая большая потеря чемпионата мира, если говорить именно о травмах. Причем Гнабри получил ее на тренировке, в апреле медицинское обследование выявило у игрока разрыв приводящей мышцы правого бедра. Серж, который ранее успешно сотрудничал с тренером германской сборной Юлианом Нагельсманном в мюнхенской «Баварии», был важным игроком национальной команды в отборочных матчах, забив три гола и отдав одну голевую передачу в шести играх.
Причем он находился в отличной форме: в этом сезоне за «Баварию» Гнабри сыграл 37 матчей, забив 10 голов и сделав 11 передач. Обидная потеря, причем ситуация для сборной Германии усложняется тем, что потенциальная замена Сержа, молодой игрок Карл Леннарт, также получил травму и не сможет принять участие в чемпионате мира. Нагельсманну предстоит очень хорошо подумать над составом.
Леннарт Карль (сборная Германии)
К слову о сменщике Гнабри, после выдающегося сезона в составе мюнхенской «Баварии», где 18-летний Леннарт закрепился в основном составе и продемонстрировал впечатляющую статистику (9 голов и 8 результативных передач в 40 матчах), он изначально получил вызов на чемпионат мира. Нагельсманн отмечал потенциал молодого игрока, подчеркивая его способность принести пользу команде даже выходя на замену. Однако во время тренировочного сбора Леннарт получил мышечную травму. К сожалению, повреждение оказалось настолько серьезным, что вынудило его пропустить предстоящий мундиаль. Впрочем, если он продолжит в том же духе, у него все впереди.
Юго Экитике (сборная Франции)
Экитике тоже провел выдающийся сезон, выйдя на новый уровень: его дебют в английском «Ливерпуле» получился впечатляющим: 45 матчей, 17 голов и 6 результативных передач в разных турнирах, нападающего начали подпускать к основе национальной команды, и он принял участие во всех играх отборочного цикла.
Но мечтам Экитике о чемпионате мира суждено было разбиться из-за тяжелой травмы: 23-летний форвард получил разрыв ахиллова сухожилия во время ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (0:2). Эпизод с травмой случился в первом тайме после неудачного рывка, Экитике пришлось покинуть поле на носилках. Вот так, на ровном месте сборная Франции потеряла атакующего игрока, причем и «Ливерпулю» придется несладко, ведь процесс восстановления Юго может продлиться около девяти месяцев.
Деян Кулушевски (сборная Швеции)
Еще один грустный пример того, как на первый взгляд мелкая травма может перерасти в серьезные проблемы. Полузащитник английского «Тоттенхэма», которому всего 26 лет, не появлялся на поле с мая 2025 года, пропустив весь сезон-2025/26. То, что изначально казалось незначительным повреждением, обернулось долгим и трудным процессом восстановления, включавшим несколько операций и занявшим 12 месяцев.
Диагноз — повреждение надколенника и хрящевой ткани — подчеркивает сложность ситуации, ведь хрящи восстанавливаются крайне медленно. Кулушевски до последнего боролся за возможность сыграть на мундиале и вроде бы восстановился, но после года простоя тренерский штаб сборной принял решение не рисковать его здоровьем. При этом главный тренер команды Грэм Поттер не скрывал, насколько тяжело ему далось решение отказаться от услуг игрока.
Хави Симонс (сборная Нидерландов)
Еще один представитель английского «Тоттенхэма» пропустит чемпионат мира 2026 года из-за травмы. 23-летний Симонс получил разрыв крестообразной связки колена в апреле, в поединке против «Вулверхэмптона» (1:0). Его уход с поля на 63-й минуте на носилках стал тревожным сигналом, и позднее опасения болельщиков подтвердились. Причем Симонс находился в прекрасной форме, а его способность играть на различных атакующих позициях делала его ключевым игроком нидерландской сборной. В сезоне-2025/26 он показал впечатляющую статистику: 43 матча за «Тоттенхэм» и германский «Лейпциг», 6 голов и 7 результативных передач. Его будет точно не хватать.
Юрриен Тимбер (сборная Нидерландов)
Оранжевым действительно очень сильно досталось перед мундиалем. Так чемпионат мира пропустит еще и защитник лондонского «Арсенала» Юрриен Тимбер. Травму он получил в марте текущего года в матче АПЛ с «Эвертоном» (2:0). Трагичности ситуации добавляет тот факт, что ранее футболист не смог выступить на чемпионате Европы 2024 года — причиной стал разрыв крестообразных связок и пропуск подготовки к турниру.
В прошедшем сезоне Тимбер внес заметный вклад в чемпионство «Арсенала»: он провел 30 матчей в АПЛ, отметился 3 голами и 6 результативными передачами, а главное — отличался надежной игрой в обороне. Его универсальность и умение читать игру помогали команде сохранять компактность и эффективно перекрывать зоны. Нидерландской сборной придется непросто без этого защитника.
Фермин Лопес (сборная Испании)
Атакующий полузащитник «Барселоны» в национальной команде ранее почти не играл из-за большой конкуренции в средней линии действующего чемпиона Европы. Но прошедший сезон стал для Лопеса по-настоящему прорывным. Он прибавил в стабильности, лучше чувствовал темп игры и уверенно действовал как в подыгрыше, так и при завершении атак.
На его счету 48 матчей в разных турнирах, где он забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Чемпионат мира в Северной Америке должен был стать для Лопеса звездным часом, но в уже ничего не значащем матче предпоследнего тура Ла Лиги против «Бетиса» (3:1) он получил перелом плюсневой кости стопы и отправился на больничную койку. Фермину всего 23 года, поэтому у него еще будут шансы блеснуть на главном межудународном турнире, но в этом году был идеальный момент, чтобы запомниться на весь мир.
Джонни Кардозо (сборная США)
Еще один звездный полузащитник испанского чемпионата также получил травму незадолго до завершения сезона. После одной из тренировок мадридского «Атлетико» медики диагностировали у Кардозо растяжение связок с поражением сустава. Восстановление займет длительный срок, клубу придется до осени продержаться без игрока сборной США.
Впрочем, ему не привыкать — прошедший сезон для Кордозо складывался непросто, ему неоднократно мешали проявить себя другие травмы, выбивавшие из ритма на продолжительные отрезки. При этом, когда Джонни выходил на поле, он неизменно демонстрировал высокий уровень и играл важную роль в тактических построениях «Атлетико». Потеря такого универсального и трудолюбивого исполнителя станет ощутимой и для клуба, и для сборной.
Уэсли Франса (сборная Бразилии)
Молодой правый защитник итальянской «Ромы» уже был вызван на чемпионат мира, но в товарищеской игре с командой Египта (2:1) получил повреждение приводящей мышцы левого бедра, из-за чего теперь пропустит мундиаль.
Год назад Франса, ярко проявив себя во «Фламенго» на родине, перебрался в европейскую топ-лигу и провел в «Роме» очень сильный дебютный сезон, почти неизменно выходя в стартовом составе. Его надежность в обороне и умение грамотно подключаться к атакам заметно укрепили игру римлян — во многом благодаря его вкладу «Рома» заняла итоговое третье место в чемпионате и вернулась в Лигу чемпионов. Франса отличался способностью обострять игру и забивать важные мячи, так что его голы могли бы очень пригодиться сборной Бразилии.
Такуми Минамино (сборная Японии)
Завершаем грустную подборку лидером японской национальной команды, который не сможет принять участие в чемпионате мира из-за все того же разрыва крестообразной связки колена. Минамино получил травму еще в декабре 2025 года, во время победного матча «Монако» в Кубке Франции против «Осера» (2:1). Инцидент, похожий на предыдущие: столкновение, боль и носилки.
Минамино не смог несколько лет назад закрепиться в «Ливерпуле», но в стане монегасков нашел себя, параллельно отмечаясь высокой результативностью в сборной. Он был ключевым игроком команды на предыдущем чемпионате мира и внес значительный вклад в отборочном цикле к ЧМ-2026, сыграв в 12 матчах и забив 4 мяча. К сожалению, вместе с Минамино турнир пропустит и другой важный игрок японской сборной Каору Митома — из-за травмы подколенного сухожилия.
Автор: Денис Бояров