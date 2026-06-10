Драма всей жизни. Звезды футбола, которые пропустят ЧМ-2026 из-за травм

Чемпионат мира — событие, которое случается лишь раз в четыре года, и для многих игроков оно становится главной вехой карьеры. Для некоторых футболистов турнир в Северной Америке мог стать кульминацией многолетнего труда, возможностью оправдать ожидания болельщиков и тренеров. Пропустить мундиаль — значит, лишиться шанса вписать свое имя в историю мирового футбола и продемонстрировать мастерство на самой масштабной арене. Зачастую это становится не просто спортивным разочарованием, а еще и личной драмой, ведь не каждому суждено еще раз оказаться в шаге от футбольной вершины. В этом тексте о тех, кто из-за травм не сможет побороться за главный трофей.