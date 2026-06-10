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Колыванов уверен, что Россия вышла бы в плей-офф на чемпионате мира в Америке

Бывший нападающий сборной России и «Динамо» Игорь Колыванов в беседе с «РБ Спорт» предположил, как бы национальная команда выступила на чемпионате мира 2026 года.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Мировое первенство в США, Мексике и Канаде пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

«У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что Россия вышла бы в плей-офф на чемпионате мира по футболу, если бы принимала в нем участие. На мой взгляд, в этом году на мировом первенстве будет очень много сборных, которые объективно намного слабее нашей национальной команды. А дальнейшие перспективы подопечных Валерия Карпина на мундиале зависели бы от того, какое место они заняли на групповом этапе — первое или второе. Мне кажется, что всем понятно: тем коллективам, которые становятся победителями своих групп, достаются соперники намного слабее. Но я это лишь предполагаю, так как без участия в отборочном турнире сложно оценивать уровень российских футболистов», — сказал Колыванов.

Российские футболисты не выступают на международных соревнованиях с весны 2022 года.

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