Трамп: США работают над тем, чтобы на ЧМ по футболу приезжали «правильные люди»

Трамп пообещал, что турнир станет «самым успешным» в истории. «Они (представители Международной федерации футбола, ФИФА — прим. ТАСС) никогда не продавали билетов на таком уровне. Никогда не продавали так быстро столько билетов», — убежден президент США. «Я этим утром говорил с Джанни [Инфантино, президентом ФИФА]. Он говорит, что никогда не было ничего подобного», — добавил глава Белого дома.