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Трамп: США работают над тем, чтобы на ЧМ по футболу приезжали «правильные люди»

Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Американские власти работают над тем, чтобы допустить в Соединенные Штаты на чемпионат мира (ЧМ) по футболу только «правильных людей». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы работаем над этим очень тщательно, чтобы гарантировать, что в нашу страну въедут правильные люди», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме, комментируя данные о резком ужесточении условий въезда в США, в том числе в отношении некоторых участников предстоящего ЧМ по футболу. В детали Трамп вдаваться не стал.

Ранее американский пограничный контроль не допустил в страну судью ЧМ из Сомали. Кроме того, было отказано во въезде одному из сотрудников техперсонала сборной Ирака, а одного из нападающих иракской сборной пропустили в США только после семичасового допроса.

Трамп пообещал, что турнир станет «самым успешным» в истории. «Они (представители Международной федерации футбола, ФИФА — прим. ТАСС) никогда не продавали билетов на таком уровне. Никогда не продавали так быстро столько билетов», — убежден президент США. «Я этим утром говорил с Джанни [Инфантино, президентом ФИФА]. Он говорит, что никогда не было ничего подобного», — добавил глава Белого дома.

Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля, игры пройдут в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд.