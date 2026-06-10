Дешам — о критике в адрес Мбаппе: «Всегда больше слышно меньшинство»

— Так или иначе, о нем всегда будут говорить. Если смотреть на контекст Франции, думаю, это повсеместное явление: сегодня всегда больше слышно меньшинство, потому что оно создает больше всего шума, в то время как большинство молчит. Он живет с критикой, он готов к ней, справедливая она или нет. Дальше идут факты, его индивидуальная игра. Когда «Реал Мадрид» не выигрывает титулы, очевидно, что он виноват так же, как и остальной состав. Однако из-за того, что это Килиан, с него требуют и винят еще больше. И то же самое происходит в сборной Франции. Поскольку ожидания от него заоблачные, он делает все возможное вместе со своими партнерами, чтобы все складывалось хорошо. По поводу критики у него уже была возможность высказать свою позицию. То, что болельщики «Реала» недовольны и ставят под сомнение результаты — это абсолютно нормально. Возможно, это неприятно, но футболисты элиты знают, что такова реальность, — приводит слова Дешама Marca.