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Дешам — о критике в адрес Мбаппе: «Всегда больше слышно меньшинство»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о давлении на форварда команды Килиана Мбаппе в преддверии чемпионата мира — 2026.

Источник: Getty Images

— Я всегда думал и повторю сегодня: сборная Франции всегда будет сильнее с ним (Мбаппе). К сожалению для него, на Евро-2024 он приехал из «ПСЖ» после шести месяцев, которые были очень, очень сложными, и у него не было игрового времени. Сейчас у нас было 10 дней на два матча, полноценной подготовки толком нет. К тому же его травма помешала ему выступить на максимуме.

— Говоря о Килиане, это игрок, на которого вы рассчитывали еще с 2018 года. Видя, каким был его сезон в «Реале», понимаете ли вы критику в его адрес?

— Так или иначе, о нем всегда будут говорить. Если смотреть на контекст Франции, думаю, это повсеместное явление: сегодня всегда больше слышно меньшинство, потому что оно создает больше всего шума, в то время как большинство молчит. Он живет с критикой, он готов к ней, справедливая она или нет. Дальше идут факты, его индивидуальная игра. Когда «Реал Мадрид» не выигрывает титулы, очевидно, что он виноват так же, как и остальной состав. Однако из-за того, что это Килиан, с него требуют и винят еще больше. И то же самое происходит в сборной Франции. Поскольку ожидания от него заоблачные, он делает все возможное вместе со своими партнерами, чтобы все складывалось хорошо. По поводу критики у него уже была возможность высказать свою позицию. То, что болельщики «Реала» недовольны и ставят под сомнение результаты — это абсолютно нормально. Возможно, это неприятно, но футболисты элиты знают, что такова реальность, — приводит слова Дешама Marca.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с командами Сенегала, Ирака и Норвегии.