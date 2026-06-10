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Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри

ФИФА превращает старт чемпионата мира в двухдневный футбольно-музыкальный пролог.

Источник: Getty Images

Когда начнется церемония открытия ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует 11 июня в Мехико. Первый матч турнира — Мексика — ЮАР — пройдет на «Мехико Сити Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Церемония открытия ЧМ-2026 стартует за 90 минут до игры, то есть ориентировочно в 20.30 мск. Мексиканское шоу станет первой частью новой для чемпионатов мира схемы — в этот раз открытие растянется на три города и две даты.

Такого у чемпионатов мира еще не было. Обычно у турнира один торжественный старт: стадион, короткое шоу, гимны, первый удар по мячу. В 2026 году все крупнее. Турнир впервые примут сразу три страны — Мексика, Канада и США. 48 сборных, 104 матча и 16 городов. Поэтому и открытие сделали не одной сценой, а маршрутом: 11 июня — Мехико, 12 июня — Торонто, 13 июня — Лос-Анджелес.

ФИФА показывает новый масштаб турнира уже до первого свистка. ЧМ-2026 должен выглядеть не как чемпионат одной страны, а как большое североамериканское событие.

Почему открытие ЧМ-2026 будет в трех странах

Главная церемония пройдет в Мехико перед матчем Мексика — ЮАР. Именно эта игра официально откроет турнир. Но в следующие дни шоу пройдет в Канаде и США — перед первыми матчами хозяев в Торонто и Лос-Анджелесе. ФИФА называет это первой подобной серией церемоний в истории чемпионатов мира.

Логика понятна. Мексика, Канада и США не просто делят расписание. Каждая страна хочет начать домашний турнир своим образом. В Мехико — история и футбольная память. В Торонто — идея многонациональной Канады. В Лос-Анджелесе — ставка на индустрию развлечений и звездную афишу.

Для болельщика это значит, что открытие не закончится 11 июня. Первый вечер даст официальный старт ЧМ. Следующие дни продолжат разгон турнира уже через матчи сборных Канады и США.

Церемония и матч открытия чемпионата мира в Мексике: где смотреть

Главная точка старта — «Мехико Сити Стэдиум», или «Ацтека», один из самых узнаваемых стадионов мирового футбола. Арена станет первой, которая примет матчи трех чемпионатов мира. Здесь уже играли на ЧМ-1970 и ЧМ-1986.

Для Мексики это сильная декорация. Не просто домашний матч, а возвращение мирового футбола на стадион. Первый соперник — ЮАР. Пара тоже не случайно цепляет память: Мексика и ЮАР встречались в матче открытия ЧМ-2010. Тогда игра в Йоханнесбурге завершилась со счетом 1:1.

Теперь они снова начинают турнир — уже на мексиканской земле. Матч назначен на 11 июня, 22.00 мск. Трансляция на сайте «Матч ТВ» заявлена с 20.40 мск, поэтому российскому зрителю стоит включать эфир заранее: церемония должна начаться раньше стартового свистка.

Церемония открытия ЧМ: кто выступит и какая официальная песня турнира

Музыкальная часть мексиканского открытия — одна из главных причин, почему к церемонии будет внимание не только у футбольных болельщиков. ФИФА объявила, что Шакира и Берна Бой впервые исполнят «Дай Дай» — официальную песню ЧМ-2026.

В Мехико также заявлены Алехандро Фернандес, Белинда, Данни Оушен, Джей Бальвин, Лила Даунс, «Лос Анхелес Асулес», «Мана» и Тайла. Это не просто набор имен для афиши. ФИФА собирает на одной сцене мексиканскую музыку, латиноамериканскую поп-культуру и артистов, связанных с официальным альбомом турнира.

Шакира здесь — отдельный символ. Для чемпионатов мира ее голос давно не посторонний: футбольная аудитория помнит ее по песням прошлых турниров. В 2026 году этот эффект снова используют на старте — только теперь рядом не одна страна-хозяйка, а сразу три.

Церемония и матч открытия чемпионата мира в Канаде: где смотреть

Канадская церемония пройдет 12 июня на «Торонто Стэдиум». Начало — в 13.30 по местному времени, это 20.30 мск. Через 90 минут, в 22.00 после старта шоу Канада сыграет с Боснией и Герцеговиной. Для канадской сборной это будет особенный вечер: домашний матч на чемпионате мира — событие, которое страна ждала отдельно от общего календаря.

ФИФА описывает канадскую церемонию через образ мозаики. Это понятная метафора для страны, которая строит свою спортивную подачу вокруг разных культур и сообществ. В шоу заявлены Аланис Мориссетт, Алессия Кара, Элианна, Джесси Рейез, Майкл Бубле, Нора Фатехи, Санджой, Вежедрим и Уильям Принс.

В отличие от Мехико, здесь меньше исторического пафоса стадиона и больше национального представления. Канада не пытается спорить с мексиканской историей. Ее линия другая: показать страну, которая принимает турнир не как статист, а как полноценный хозяин.

Церемония и матч открытия чемпионата мира в США: где смотреть

Американская часть открытия пройдет 12 июня на «Лос-Анджелес Стэдиум» перед матчем США — Парагвай. По московскому времени церемония начнется в ночь на 13 июня — ориентировочно в 2.30 мск. Сам матч США — Парагвай в расписании стоит на 4.00 мск.

Здесь ФИФА делает самую очевидную ставку на развлекательный масштаб. В Лос-Анджелесе заявлены Кэти Перри, Фьючер, Анитта, Лиса, Рема и Тайла.

У этой церемонии своя роль. Мехико открывает турнир официально. Торонто показывает Канаду. Лос-Анджелес должен дать картинку, которую ждут от США: музыка, большой стадион, телевизионная энергия и ощущение шоу, собранного для мировой аудитории.

Где смотреть трансляции церемонии открытия и матчей ЧМ-2026

В России права на трансляцию ЧМ принадлежат холдингу «Матч ТВ».

Для зрителей за пределами России порядок просмотра зависит от страны и прав, которыми обладают конкретные телеканалы. Самый надежный способ узнать, где смотреть трансляцию, — проверить официальные страницы вещателей и раздел трансляций на сайте ФИФА.

Игорь Майоров