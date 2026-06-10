Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует 11 июня в Мехико. Первый матч турнира — Мексика — ЮАР — пройдет на «Мехико Сити Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Церемония открытия ЧМ-2026 стартует за 90 минут до игры, то есть ориентировочно в 20.30 мск. Мексиканское шоу станет первой частью новой для чемпионатов мира схемы — в этот раз открытие растянется на три города и две даты.