Бразилия — без шансов, англичане — поборются. Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов ЧМ-2026

Из всех 48 команд только две не имеют никаких шансов на победу — это Гаити и Кюрасао. Последняя также близка отечественным болельщикам — ее тренирует экс-наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат. При этом совсем уж андердогом островную команду назвать нельзя: суперкомпьютер дает 17% на ее попадание в плей-офф и даже 0,02% на выход в финал.