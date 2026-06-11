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Бразилия — без шансов, англичане — поборются. Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов ЧМ-2026

Без сюрпризов.

Источник: Getty Images

Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня — накануне грандиозного турнира появляется все больше прогнозов. В числе прочих своих фаворитов назвал известный аналитический портал Opta.

В финале сыграют Испания и Франция

Суперкомпьютер оценил шансы всех 48 сборных — участниц мундиаля. Согласно расчетам, лучшая вероятность на выход в финал у сборных Испании и Франции — 25% и 21% соответственно. Напомним, «Фурия роха» — действующие чемпионы Европы, а «Трехцветные» выступали в двух финалах чемпионата мира подряд, один из которых выиграли в 2018 году.

Шансы на победу на грядущем мундиале у команд Луиса де ла Фуэнте и Дидье Дешама близкие, но Opta все-таки отдает предпочтение испанцам — 16% против 13%. Это довольно распространенная точка зрения: ведущие мировые букмекеры тоже называют красных фаворитами.

Кроме Испании и Франции на победу также претендует Англия: вероятность выхода «Трех львов» в финал оценивается в 18,5%, успеха в нем — в 11%. Ранее сборная два раза подряд добиралась до решающих матчей на чемпионате Европы, но оба раза уступила — Италии (2020) и Испании (2024).

Схожие цифры у действующих чемпионов мира — аргентинцев. Opta оценила шансы команды Лионеля Месси на выход в финал в 18%, на победу — в 10%. Ну, а замыкает пятерку претендентов сборная Португалии — 13% и 7% соответственно. Слегка от нее отстали рекордсмены по количеству успешных мундиалей — бразильцы. Вероятность успеха Карло Анчелотти и компании составила 12% и 7%.

В список топ-команд, чьи шансы на выход в финал и победу можно назвать существующими, но скорее призрачными, попали Германия (11% и 6%), Нидерланды (8% и 4%) и Норвегия (7% и 3%).

Самый невероятный чемпион

Поскольку Opta посчитала проценты для всех участников турнира, можно представить любые сценарии. Так, самым невероятным победителем с шансом в 0,01% может стать команда Кабо-Верде. Сборная — дебютант мундиаля, да еще и не чужая для России: за нее выступают Кевин Ленини из «Краснодара» и Жилсон Беншимол из «Акрона». Сразу три причины поболеть за нее в ближайшие недели.

Из всех 48 команд только две не имеют никаких шансов на победу — это Гаити и Кюрасао. Последняя также близка отечественным болельщикам — ее тренирует экс-наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат. При этом совсем уж андердогом островную команду назвать нельзя: суперкомпьютер дает 17% на ее попадание в плей-офф и даже 0,02% на выход в финал.

Что касается другого близкого нам дебютанта — Узбекистана — сенсация тоже возможна. Opta дает 40% на выход команды Фабио Каннаваро в плей-офф и 0,06% на победу в турнире.

Чемпионат мира-2026 стартует 11 июня. В матче открытия встретятся сборные Мексики и ЮАР.

Артем Белинин