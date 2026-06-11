Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Мексика
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.40
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
12.06
Южная Корея
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.19
П2
2.86
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Коста-Рика
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Нигерия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2

Роберто Карлос — о Неймаре: «Сборная Бразилии нуждается в нем. Если он выйдет на поле, это будет настоящее зрелище»

Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о вызове нападающего «Сантоса» Неймара в национальную команду на чемпионат мира.

Источник: Getty Images

Напомним, что в конце мая у вингера выявили травму икроножной мышцы второй степени. Сообщалось, что восстановление займет две-три недели.

«Мы должны посмотреть, восстановится ли Неймар на 100%. Команда нуждается в нем, играет он или нет, потому что даже на скамейке запасных он вносит большой вклад в игру. А если он выйдет на поле, это будет настоящее зрелище», — приводит слова Карлоса Goal.

На чемпионате мира — 2026 первую игру сборная Бразилии проведет против Марокко 14 июня. Затем бразильцы сыграют с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).