Роберто Карлос — о Неймаре: «Сборная Бразилии нуждается в нем. Если он выйдет на поле, это будет настоящее зрелище»

«Мы должны посмотреть, восстановится ли Неймар на 100%. Команда нуждается в нем, играет он или нет, потому что даже на скамейке запасных он вносит большой вклад в игру. А если он выйдет на поле, это будет настоящее зрелище», — приводит слова Карлоса Goal.