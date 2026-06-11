Роберто Карлос — о Неймаре: «Сборная Бразилии нуждается в нем. Если он выйдет на поле, это будет настоящее зрелище»

Напомним, что в конце мая у вингера выявили травму икроножной мышцы второй степени. Сообщалось, что восстановление займет две-три недели.
«Мы должны посмотреть, восстановится ли Неймар на 100%. Команда нуждается в нем, играет он или нет, потому что даже на скамейке запасных он вносит большой вклад в игру. А если он выйдет на поле, это будет настоящее зрелище», — приводит слова Карлоса Goal.
На чемпионате мира — 2026 первую игру сборная Бразилии проведет против Марокко 14 июня. Затем бразильцы сыграют с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).