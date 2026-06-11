Politico: Трамп пропустит первый в США матч ЧМ по футболу

Первый розыгрыш чемпионата мира по футболу с участием 48 команд стартует 11 июня матчем открытия, в котором сборная Мексики на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграет против команды ЮАР. Чемпионат мира пройдет в 23-й раз. Матчи турнира будут проходить на 16 стадионах в 16 городах: 11 арен в США, 3 — в Мексике, 2 — в Канаде.