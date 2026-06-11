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Politico: Трамп пропустит первый в США матч ЧМ по футболу

Официальную делегацию Соединенных Штатов на матче вместо президента возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не планирует присутствовать на первом в США матче чемпионата мира по футболу в 12 июня. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico.

Матч между командами США и Парагвая должен пройти 12 июня в Лос-Анджелесе. Парагвайский президент Сантьяго Пенья ранее указывал, что будет присутствовать на этой игре национальной сборной. Он прибудет в США 11 июня и планирует находиться там четыре дня.

Официальную делегацию США на матче вместо президента возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Первый розыгрыш чемпионата мира по футболу с участием 48 команд стартует 11 июня матчем открытия, в котором сборная Мексики на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграет против команды ЮАР. Чемпионат мира пройдет в 23-й раз. Матчи турнира будут проходить на 16 стадионах в 16 городах: 11 арен в США, 3 — в Мексике, 2 — в Канаде.