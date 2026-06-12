Ташуев считает, что сборная Марокко может стать командой-сенсацией чемпионата мира

КРАСНОЯРСК, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Марокко может стать сенсацией стартующего чемпионата мира по футболу и дойти до финала. Таким мнением с ТАСС поделился российский тренер Сергей Ташуев, который сейчас возглавляет красноярский «Енисей».
«Что касается открытий, сейчас это команда на ходу, но, если она выйдет в финал, это будет сенсация. Но она сегодня одна из лучших в мире — это сборная Марокко. Они молодежный чемпионат мира выиграли и в прошлый раз дошли до полуфинала (на чемпионате мира в 2022 году — прим. ТАСС)», — сказал Ташуев. По его словам, сейчас сборная Марокко близка по своему уровню к фаворитам первенства.
По мнению специалиста, фаворитами чемпионата мира являются действующий чемпион Европы сборная Испании, команды Франции, Бразилии, а также сборная Аргентины, выигравшая турнир четыре года назад.
Чемпионат мира стартует 11 июня в Мехико. В матче открытия сборная Мексики сыграет против команды ЮАР, начало — 22:00 мск. В турнире впервые принимают участие 48 команд.