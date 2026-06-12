Ташуев считает, что сборная Марокко может стать командой-сенсацией чемпионата мира

«Что касается открытий, сейчас это команда на ходу, но, если она выйдет в финал, это будет сенсация. Но она сегодня одна из лучших в мире — это сборная Марокко. Они молодежный чемпионат мира выиграли и в прошлый раз дошли до полуфинала (на чемпионате мира в 2022 году — прим. ТАСС)», — сказал Ташуев. По его словам, сейчас сборная Марокко близка по своему уровню к фаворитам первенства.