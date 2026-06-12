Три красные карточки в матче открытия — впервые в истории ЧМ. Но какие вопросы к арбитру?

Чемпионат мира — 2026 начался мощно. В стартовой игре между Мексикой и ЮАР (2:0) на стадионе «Ацтека» в Мехико арбитр Вилтон Сампайю показал три красные. Историческое событие!
Как это было
Первую карточку бразильский судья достал из кармана на 49-й минуте. Перед собой ее увидел южноафриканец Сфефело Ситхоулу за «фол последней надежды» на Бриане Гуттьересе. 22-летний полузащитник убегал один на один с вратарем, но получил толчок в спину на границе штрафной площади.
Эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров считает решение Сампайо правильным.
«Арбитр верно квалифицировал этот фол как лишение соперника явной возможности забить гол, потому что мексиканец убегал один на один с вратарем», — отметил Бобров.
Второе удаление случилось на 84-й минуте. Снова пострадали африканцы — а именно Тембу Зване, ударивший соперника рукой. Для окончательного вердикта потребовалось вмешательство ВАР. Рассмотреть эпизод детальнее телезрители смогли с необычного ракурса — судейской камеры. Новинка на турнире.
Третью карточку Сампайю показал уже в компенсированное время, на этот раз мексиканцам. «Отличился» Сесар Монтес — защитник «Локомотива» сбил соперника неподалеку от штрафной, лишив того явной возможности забить. Бразильский рефери разобрался без вмешательства ВАР.
Оба решения эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров признал верными. Так что, несмотря на аномальное количество красных карточек, обвинить Сампайю в плохой или слишком строгой работе трудно — вопросы скорее есть к дисциплине самих футболистов.
Исторический матч
Учитывая краткосрочность и статус турнира, удаление — в принципе редкое событие на чемпионате мира. А три красные карточки в матче открытия — это вообще уникальный случай, ранее такого в стартовых противостояниях еще не было.
Как сообщает Opta, одной игрой Мексика и ЮАР почти догнали показатель прошлого ЧМ — за 64 встречи в Катаре сборные заработали только четыре удаления. Да и в целом матч получился самым недисциплинированным на мировом первенстве с 2006 года, когда российский судья Валентин Иванов показал четыре красные в игре ⅛ финала между Нидерландами и Португалией.
Впрочем, не обошлось и без позитива. Мексика впервые в истории выиграла на старте ЧМ — ранее с 1930-го сборная пять раз проигрывала и дважды сыграла вничью. Матч для хозяев получился памятным вдвойне.
Автор: Артем Белинин
Хавьер Агирре
Уго Брос
Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
9′
Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
67′
1
Рауль Ранхель
15
Исраэл Рейес
23
Хесус Гальярдо
25
Роберто Альварадо
3
Сесар Монтес
90+2′
5
Хоан Васкес
16
Хулиан Киньонес
79′
10
Алексис Вега
9
Рауль Хименес
76′
4
Эдсон Альварес
6
Эрик Лира
76′
14
Армандо Гонсалес
26
Бриан Гутьеррес
23′
66′
19
Хильберто Мора
8
Альваро Фидальго
66′
24
Луис Чавес
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
21
Име Окон
4
Тебохо Мокоэна
17′
13
Сфефело Ситоле
49′
19
Нкосинатхи Сибиси
74′
14
Мбекезели Мбокази
6
Обри Модиба
77′
7
Освин Апполлис
23
Джейден Адамс
61′
11
Темба Зване
84′
15
Икраам Райнерс
77′
17
Эвиденсе Макгопа
9
Лайл Фостер
56′
5
Талент Мбата
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти