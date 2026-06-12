Три красные карточки в матче открытия — впервые в истории ЧМ. Но какие вопросы к арбитру?

Как сообщает Opta, одной игрой Мексика и ЮАР почти догнали показатель прошлого ЧМ — за 64 встречи в Катаре сборные заработали только четыре удаления. Да и в целом матч получился самым недисциплинированным на мировом первенстве с 2006 года, когда российский судья Валентин Иванов показал четыре красные в игре ⅛ финала между Нидерландами и Португалией.