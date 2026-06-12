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X
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Три красные карточки в матче открытия — впервые в истории ЧМ. Но какие вопросы к арбитру?

Удалили и Монтеса из «Локомотива».

Источник: Reuters

Чемпионат мира — 2026 начался мощно. В стартовой игре между Мексикой и ЮАР (2:0) на стадионе «Ацтека» в Мехико арбитр Вилтон Сампайю показал три красные. Историческое событие!

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа A, 11.06.2026, 22:00
Мексика
2
ЮАР
0

Как это было

Первую карточку бразильский судья достал из кармана на 49-й минуте. Перед собой ее увидел южноафриканец Сфефело Ситхоулу за «фол последней надежды» на Бриане Гуттьересе. 22-летний полузащитник убегал один на один с вратарем, но получил толчок в спину на границе штрафной площади.

Источник: Reuters

Эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров считает решение Сампайо правильным.

«Арбитр верно квалифицировал этот фол как лишение соперника явной возможности забить гол, потому что мексиканец убегал один на один с вратарем», — отметил Бобров.

Второе удаление случилось на 84-й минуте. Снова пострадали африканцы — а именно Тембу Зване, ударивший соперника рукой. Для окончательного вердикта потребовалось вмешательство ВАР. Рассмотреть эпизод детальнее телезрители смогли с необычного ракурса — судейской камеры. Новинка на турнире.

Источник: Кадр из трансляции

Третью карточку Сампайю показал уже в компенсированное время, на этот раз мексиканцам. «Отличился» Сесар Монтес — защитник «Локомотива» сбил соперника неподалеку от штрафной, лишив того явной возможности забить. Бразильский рефери разобрался без вмешательства ВАР.

Источник: Reuters

Оба решения эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров признал верными. Так что, несмотря на аномальное количество красных карточек, обвинить Сампайю в плохой или слишком строгой работе трудно — вопросы скорее есть к дисциплине самих футболистов.

Исторический матч

Учитывая краткосрочность и статус турнира, удаление — в принципе редкое событие на чемпионате мира. А три красные карточки в матче открытия — это вообще уникальный случай, ранее такого в стартовых противостояниях еще не было.

Как сообщает Opta, одной игрой Мексика и ЮАР почти догнали показатель прошлого ЧМ — за 64 встречи в Катаре сборные заработали только четыре удаления. Да и в целом матч получился самым недисциплинированным на мировом первенстве с 2006 года, когда российский судья Валентин Иванов показал четыре красные в игре ⅛ финала между Нидерландами и Португалией.

Впрочем, не обошлось и без позитива. Мексика впервые в истории выиграла на старте ЧМ — ранее с 1930-го сборная пять раз проигрывала и дважды сыграла вничью. Матч для хозяев получился памятным вдвойне.

Автор: Артем Белинин

Мексика
2:0
Первый тайм: 1:0
ЮАР
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
11.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Уго Брос
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
9′
Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
67′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
15
Исраэл Рейес
23
Хесус Гальярдо
25
Роберто Альварадо
3
Сесар Монтес
90+2′
5
Хоан Васкес
16
Хулиан Киньонес
79′
10
Алексис Вега
9
Рауль Хименес
76′
4
Эдсон Альварес
6
Эрик Лира
76′
14
Армандо Гонсалес
26
Бриан Гутьеррес
23′
66′
19
Хильберто Мора
8
Альваро Фидальго
66′
24
Луис Чавес
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
21
Име Окон
4
Тебохо Мокоэна
17′
13
Сфефело Ситоле
49′
19
Нкосинатхи Сибиси
74′
14
Мбекезели Мбокази
6
Обри Модиба
77′
7
Освин Апполлис
23
Джейден Адамс
61′
11
Темба Зване
84′
15
Икраам Райнерс
77′
17
Эвиденсе Макгопа
9
Лайл Фостер
56′
5
Талент Мбата
Статистика
Мексика
ЮАР
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
2
Голевые моменты
1
2
Удары (всего)
16
3
Удары в створ
4
2
Угловые
3
1
Фолы
12
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти