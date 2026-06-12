Аршавин заявил, что Роналду станет главным разочарованием ЧМ-2026

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин в выпуске FONTOUR с ЧМ-2026 заявил, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду станет главным разочарованием стартовавшего мундиаля.
Роналду вошел в заявку сборной Португалии на чемпионат мира, который станет для него шестым в карьере. В группе K португальцы встретятся с командами ДР Конго (17 июня), Узбекистана (23 июня) и Колумбии (28 июня).
«Кто станет главным разочарованием чемпионата мира? Криштиану Роналду», — сказал Аршавин.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд и на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.