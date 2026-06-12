Овечкин: «На ЧМ-2026 буду болеть за Неймара и Бразилию»

«Я буду, скорее всего, болеть за Неймара и за Бразилию. И еще мне импонирует команда Испании», — приводит слова Овечкина «Кинопоиск».
Турнир начался 11 июня и пройдет до 19 июня в США, Канаде и Мексике.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше