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Овечкин: «На ЧМ-2026 буду болеть за Неймара и Бразилию»

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира 2026 года.

Источник: AP 2024

«Я буду, скорее всего, болеть за Неймара и за Бразилию. И еще мне импонирует команда Испании», — приводит слова Овечкина «Кинопоиск».

Турнир начался 11 июня и пройдет до 19 июня в США, Канаде и Мексике.

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