Смородская назвала цирком тот факт, что на ЧМ-2026 нет Италии, но есть Кюрасао

Накануне прошел матч-открытие мундиаля между сборными Мексики и ЮАР (2:0). Затем между собой сыграли команды Южной Кореи и Чехии (2:1).
— Первые игры не смотрела, — отметила Смородская. — Мне чемпионат мира интересен, но буду смотреть только те матчи, которые меня интересуют: Аргентина, Германия, Франция, Англия, Испания, Португалия, Нидерланды, Бельгия.
— У вас чемпионат вызывает интерес, учитывая количество таких команд, как Гаити, Кюрасао?
— Вы знаете, по-моему, столько команд — перебор. Но с другой стороны, может, мы привыкнем. Это же первый блин. Посмотрим, будет он комом или пойдет как надо. Поживем — увидим.
— У некоторых вызывает недоумение то, что условная Италия не играет, а Кюрасао — на чемпионате мира.
— Ну, не прошла Италия отбор. (Смеется.) Цирк, конечно, да. Но так бывает.
— Вы сами за кого болеете?
— У меня много фаворитов. За Францию болею, за Мбаппе. От него все, включая меня, ждали большего. Но он все равно старается. Может, у него что-то получится.
Чемпионат мира 2026 года пройдет на территории США, Мексики и Канады и завершится 19 июля.