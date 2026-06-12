Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Канада
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.55
П2
4.90
Футбол. ЧМ-2026
13.06
Катар
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
14.25
X
6.97
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.85
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026
14.06
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.14
X
4.36
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
ЮАР
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Южная Корея
2
:
Чехия
1
П1
X
П2

Смородская назвала цирком тот факт, что на ЧМ-2026 нет Италии, но есть Кюрасао

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «РБ Спорт» мнением о стартовавшем в Северной Америке чемпионате мира по футболу.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Накануне прошел матч-открытие мундиаля между сборными Мексики и ЮАР (2:0). Затем между собой сыграли команды Южной Кореи и Чехии (2:1).

— Первые игры не смотрела, — отметила Смородская. — Мне чемпионат мира интересен, но буду смотреть только те матчи, которые меня интересуют: Аргентина, Германия, Франция, Англия, Испания, Португалия, Нидерланды, Бельгия.

— У вас чемпионат вызывает интерес, учитывая количество таких команд, как Гаити, Кюрасао?

— Вы знаете, по-моему, столько команд — перебор. Но с другой стороны, может, мы привыкнем. Это же первый блин. Посмотрим, будет он комом или пойдет как надо. Поживем — увидим.

— У некоторых вызывает недоумение то, что условная Италия не играет, а Кюрасао — на чемпионате мира.

— Ну, не прошла Италия отбор. (Смеется.) Цирк, конечно, да. Но так бывает.

— Вы сами за кого болеете?

— У меня много фаворитов. За Францию болею, за Мбаппе. От него все, включая меня, ждали большего. Но он все равно старается. Может, у него что-то получится.

Чемпионат мира 2026 года пройдет на территории США, Мексики и Канады и завершится 19 июля.