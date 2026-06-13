Неймар пропустит первый матч ЧМ, игроку сборной Ганы не дали визу в Канаду. Обзор дня на чемпионате мира

Известны подробности травмы вратаря сборной Аргентины
Издание Diario Olé рассказало подробности о состоянии основного вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который приехал на чемпионат мира с травмой. Эми повредил палец, из-за чего на тренировках национальной команды отбивал мячи одной рукой.
Как сообщает источник, у Мартинеса образовалась костная мозоль на переломе безымянного пальца правой руки. Эмилиано фиксирует больной палец эластичной шиной, которая позволяет надевать вратарские перчатки и тренироваться. Сейчас он уже работает поврежденной рукой на занятиях, а его восстановление показало прогресс.
Аргентина стартует на чемпионате мира 17 июня матчем с Алжиром. Мартинес — основной голкипер сборной. Он провел за национальную команду 59 матчей и выиграл ЧМ-2022.
Канада набрала первое в истории очко на чемпионатах мира
Канада в стартовом туре группового этапа вырвала ничью в матче с Боснией и Герцеговиной — хозяева чемпионата мира уступали в счете большую часть матча, но спаслись на 78-й минуте благодаря голу Кайла Ларина. Набранное очко оказалось первым для канадцев в истории чемпионатов мира. До этого они выступали на двух мундиалях, но уступили во всех шести матчах.
Неймар не сыграет в первом матче ЧМ
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит первый матч группового этапа против Марокко. Игра пройдет 14 июня, а футболист не успеет восстановиться к ней из-за травмы икроножной мышцы.
«Неймар прилагает огромные усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться. Ожидается, что он присоединится к команде на следующей неделе. Мы приглашали Неймара в сборную не только из-за его неоспоримой технической подготовки, но и из-за его опыта и того примера, который он может подать молодым игрокам в нашей команде», — приводит слова Анчелотти Globo.
Модрич завершит карьеру после чемпионата мира
По информации журналиста Даниэле Лонго, 40-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич завершит карьеру после чемпионата мира. Нынешним летом у него истекает контракт с «Миланом», но он не будет встречаться с руководством клуба по поводу продления сотрудничества, так как нынешний проект «россонери» не впечатлил полузащитника.
Канада не дала визу игроку сборной Ганы
Канадское правительство не дало визу на въезд в страну для полузащитника сборной Ганы Томаса Парти. Эту информацию подтвердила ФИФА. "ФИФА подтверждает, что игрок Томас Парти не сможет отправиться из базового лагеря сборной Ганы в Бостоне, США, в Канаду на первый матч с Панамой, который состоится в четверг, 18 июня, поскольку его заявление на визу было отклонено канадским правительством.
ФИФА не участвует в иммиграционных процессах принимающих стран, включая рассмотрение визовых вопросов. Как и в случае с предыдущими мероприятиями ФИФА, окончательное решение, кто получит визу и будет допущен в страну, принимает правительство принимающей страны", — приводит заявление Международной федерации футбола The Athletic.
Возможная причина отказа — обвинения Парти в изнасиловании со стороны полиции Лондона. Обвинения были выдвинуты в июле 2025 года, сам футболист не признал вину и ожидает суда. На данный момент Томас является игроком испанского «Вильярреала», но 30 июня у него истекает контракт с клубом.
Президент ФИФА высказался об еще одном увеличении количества участников ЧМ
Джанни Инфантино иронично прокомментировал возможность увеличения числа участников чемпионата мира до 64: «Мы уже изучали возможность расширения чемпионата мира до 64 национальных команд, чтобы еще больше вовлечь весь мир. Этот вопрос был передан в Совет ФИФА, но пока давайте насладимся этим первым розыгрышем с 48 командами. С 64 сборными, наверное, Италия смогла бы пройти отбор. И мы могли бы даже увеличить число до 208, чтобы гарантировать ее участие», — приводит слова Инфантино Tuttosport.