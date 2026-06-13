Неймар пропустит первый матч ЧМ, игроку сборной Ганы не дали визу в Канаду. Обзор дня на чемпионате мира

Джанни Инфантино иронично прокомментировал возможность увеличения числа участников чемпионата мира до 64: «Мы уже изучали возможность расширения чемпионата мира до 64 национальных команд, чтобы еще больше вовлечь весь мир. Этот вопрос был передан в Совет ФИФА, но пока давайте насладимся этим первым розыгрышем с 48 командами. С 64 сборными, наверное, Италия смогла бы пройти отбор. И мы могли бы даже увеличить число до 208, чтобы гарантировать ее участие», — приводит слова Инфантино Tuttosport.