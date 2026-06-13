Хоккеист «Нефтехимика» Митякин: «Раз Месси уже брал Кубок ЧМ — как будто по справедливости и Роналду должен взять»

"В целом у меня нет конкретной страны, за которую я прям буду болеть. Конечно, интересно посмотреть за тем, как проявит себя сборная Португалии. Получится ли у Криштиану Роналду наконец выиграть чемпионат мира. Потому что для него и для Месси этот чемпионат мира, наверное, будет последним в карьере. И раз у Месси Кубок ЧМ есть, то как будто бы по справедливости и Криштиану должен взять. Думаю, многие будут переживать на этом чемпионате мира именно за Роналду.