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Хоккеист «Нефтехимика» Митякин: «Раз Месси уже брал Кубок ЧМ — как будто по справедливости и Роналду должен взять»

Хоккеист «Нефтехимика» Евгений Митякин выразил надежду, что чемпионат мира по футболу 2026 года выиграет сборная Португалии, за которую выступает 41-летний Криштиану Роналду.

Источник: Sport24

"В целом у меня нет конкретной страны, за которую я прям буду болеть. Конечно, интересно посмотреть за тем, как проявит себя сборная Португалии. Получится ли у Криштиану Роналду наконец выиграть чемпионат мира. Потому что для него и для Месси этот чемпионат мира, наверное, будет последним в карьере. И раз у Месси Кубок ЧМ есть, то как будто бы по справедливости и Криштиану должен взять. Думаю, многие будут переживать на этом чемпионате мира именно за Роналду.

А если говорить про фаворита среди всех стран, то, я думаю, наибольшие шансы взять трофей у испанцев. Отличный у них состав, классный футбол показывают, — приводит слова Митякина «Реальное время».

На ЧМ-2026 сборная Португалии попала в группу К, в рамках которой сыграет с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23) и Колумбией (28).