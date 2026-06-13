Беллингем: «Критики Хендерсона понятия не имеют, о чем говорят. Для сборной Англии он первый человек в команде»

Я не понимаю, как этим можно не восхищаться. Они [критики] понятия не имеют, о чем говорят. Вы сами за одну неделю здесь поняли, насколько он важен. Он очень закрыт с прессой, и это дало им возможность придумать свою версию, почему он здесь. Но для нас внутри команды он первый, кого ты вписываешь в состав", — сказал Беллингем в интервью пресс-службе сборной Англии.