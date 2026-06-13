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Беллингем: «Критики Хендерсона понятия не имеют, о чем говорят. Для сборной Англии он первый человек в команде»

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем встал на защиту своего партнера по национальной команде Джордана Хендерсона.

Источник: Sport24

Вызов 35-летнего хавбека «Брентфорда» на ЧМ-2026 вызвал вопросы среди футбольной общественности в Англии, учитывая, что в финальную заявку не попали такие игроки, как Коул Палмер, Трент Александер-Арнольд и Гарри Магуайр.

"Джордан очень смешной, самый веселый человек в нашей команде, он всех смешит и объединяет. Если возникает какая-то проблема, а тебе 22−23 года и кажется, что самому поднимать эту тему как-то слишком, он скажет об этом за тебя. Если эта проблема существует между двумя людьми, он поможет им с ней разобраться.

Он такой человек, к которому даже сотрудники штаба могут прийти, чтобы он помог разобраться с каким-то вопросом. У него нет никакого эго, когда речь идет о помощи команде. Он капитан, который выигрывал Премьер-лигу и Лигу чемпионов, а на тренировке подносит мячи для упражнений на завершение атак. Он не обязан этим заниматься, не обязан быть настолько скромным, но каждый день он пашет на тренировках и заставляет всех становиться лучше.

Я не понимаю, как этим можно не восхищаться. Они [критики] понятия не имеют, о чем говорят. Вы сами за одну неделю здесь поняли, насколько он важен. Он очень закрыт с прессой, и это дало им возможность придумать свою версию, почему он здесь. Но для нас внутри команды он первый, кого ты вписываешь в состав", — сказал Беллингем в интервью пресс-службе сборной Англии.

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