Эндрик рассказал, какая черта объединяет его с Криштиану Роналду

«Путь всегда тяжелый. Это закон футбола. Когда сезон в разгаре, нельзя позволять себе ничего, что выбьет тебя из рабочего ритма. Желание много работать с ранних лет — это то, что объединяет меня с Криштиану Роналду. Но я восхищаюсь им не только из-за его отношения к работе. У него огромный талант и вдохновляющая история: в молодости ему пришлось многое преодолеть», — сказал Эндрик GQ Brazil.