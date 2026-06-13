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Эндрик рассказал, какая черта объединяет его с Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Эндрик отметил, что берет пример с Криштиану Роналду в том, что касается рабочей этики.

Источник: Sport24

Вторую часть сезона-2025/26 19-летний форвард провел в аренде в «Лионе» и попал в итоговую заявку Бразилии на ЧМ-2026.

«Путь всегда тяжелый. Это закон футбола. Когда сезон в разгаре, нельзя позволять себе ничего, что выбьет тебя из рабочего ритма. Желание много работать с ранних лет — это то, что объединяет меня с Криштиану Роналду. Но я восхищаюсь им не только из-за его отношения к работе. У него огромный талант и вдохновляющая история: в молодости ему пришлось многое преодолеть», — сказал Эндрик GQ Brazil.

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