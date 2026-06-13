На чемпионате мира — 2026 назначили первый пенальти

Отметим, что на домашнем ЧМ-2022 сборная Катара в стартовом матче против эквадорцев (0:2) пропустила первый мяч также с точки. В общей сложности на прошлом чемпионате было назначено 23 пенальти, из которых реализовано — 17. А на ЧМ-2018 был забит 21 11-метровый из 28.