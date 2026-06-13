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На чемпионате мира — 2026 назначили первый пенальти

На чемпионате мира по футболу 2026 года был назначен первый 11-метровый удар.

Источник: Reuters

Это произошло в матче первого тура группового этапа между сборными Катара и Швейцарии.

На 14-й минуте вратарь Катара Абунада вылетел из створа и снёс Фройлера. Главный арбитр встречи Саид Мартинес назначил пенальти, который реализовал Брил Эмболо.

Отметим, что на домашнем ЧМ-2022 сборная Катара в стартовом матче против эквадорцев (0:2) пропустила первый мяч также с точки. В общей сложности на прошлом чемпионате было назначено 23 пенальти, из которых реализовано — 17. А на ЧМ-2018 был забит 21 11-метровый из 28.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что Египту запретили играть на ЧМ-2026 со звёздами на форме в честь побед на Кубке африканских наций.