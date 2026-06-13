В матче Катар — Швейцария пробили первый пенальти ЧМ-2026

На 14-й минуте голкипер катарцев Махмуд Абунада в своей штрафной сбил с ног Ремо Фройлера, пытавшегося дотянуться головой до мяча. После проверки VAR Швейцария получила право исполнить пенальти. К точке подошел форвард «Ренна» Брель Эмболо и точно пробил в левый нижний угол ворот.